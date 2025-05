"Hogy van most Heni?" Mindenkit ugyanaz érdekelt Ónodi Henrietta kiállításán

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, "Barcelona királynője – Ónodi Heni sosem látott kincsei” címmel május 6. és június 9. között kerül megrendezésre a Békés Megyei Könyvtárban az a kiállítás, amelyen az 1992-ben ugrásban olimpiai bajnoki aranyérmet szerző Ónodi Henrietta eddig még be nem mutatott tárgyait, érmeit tekinthetik meg a látogatók. Az eseményt hatalmas érdeklődés kísérte: a megnyitón Ónodi Heni édesanyja, Ónodi Jánosné, Heni testvére, Ónodi-Klausler Barbara, valamint a tornásznő egykori edzői, Unyatinszkiné Karakas Júlia és Unyatinszki Mihály is részt vettek - írja a BEOL.

Ónodi Henrietta / Fotó: GoFundMe

Az olimpiai bajnok tornász tavaly egy bevásárlás során kapott szívinfarktust, majd ezután életmentő műtéten esett át. Testvére, Barbara szintén az Egyesült Államokban él, a kiállítás során rengetegen megállították, és tették fel neki ugyanazt a kérdést: hogy van most Henrietta?

Heni állapotáról nem nyilatkozhatok bővebben, arról a gyámja, a testvérem legidősebb, 18 éves lánya, Annabella mondhat többet. Most csak annyit mondanék, hogy Heni jobban van, már sokat haladt előre a rehabilitációban és mi mellettük vagyunk továbbra is

- árulta el a BEOL érdeklődésére Ónodi-Klausler Barbara.