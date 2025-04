Megcsodálhatod Barcelona magyar királynőjének sosem látott kincseit

„Barcelona királynője – Ónodi Heni sosem látott kincsei” címmel május 6. és június 9. között rendezik meg a Békés Megyei Könyvtárban azt a kiállítást, melyen az 1992-ben ugrásban olimpiai bajnoki aranyérmet szerző Ónodi Henrietta eddig még nem bemutatott tárgyait, érmeit tekinthetik majd meg a látogatók – jelentette a Békés vármegyei hírportál, a BEOL.

Ónodi Heni egyik olimpiai érme is kiállításra kerül Fotó: GoFundMe



Juhász Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója a kiállítást felvezető keddi sajtótájékoztatón elmondta, hogy időről időre kedveskednek egy-egy kiállítással a látogatóknak, most Ónodi Heni pályafutásának eredményeit teszik elérhetővé. Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere szerint az 1974. május 22-én született tornász tavalyi 50. születésnapját is szerették volna megünnepelni, de...

...de 2024. március 28-án történt egy majdhogynem tragikus eset az egészségi állapotát illetően, de szerencsére a felépülése jól halad. Szerettünk volna egy ilyen kiállítással tisztelegni a sportolói pályafutása előtt.

Testvérével, Barbarával tartva a kapcsolatot, Szigeti Csaba mentorálásával formálódott a kiállítás ötlete – utalt a kiállítás ötletgazdájára. – Nemcsak a sikerekben állunk mellette, hanem a nehézségekben is.

Most ez egy nehéz időszak számára, de ezzel a kiállítással felhívjuk a figyelmet arra, hogy micsoda kiváló sportember, szerethető ember.

Legyünk büszkék arra, hogy Ónodi Heni békéscsabai és szurkoljunk azért, hogy a felépülése minél jobban haladjon. Azokat az impulzusokat, amiket mi is próbálunk neki küldeni, talán hozzájárulnak ehhez a folyamathoz.

Ónodi Heninek több tárlata is volt már Békéscsabán, számos relikviát megtekinthettek az érdeklődők, de most olyan személyes dolgokat is kiállítanak, amiket a családon kívül még senki nem láthatott.

Megismerhetik a gyerekek Ónodi Heni életpályáját

Szigeti Csaba ötletgazda, a békéscsabai polgármesteri hivatal oktatási, közművelődési és sportosztályának vezetője egy korábban megélt élményt említett. Amikor még újságíróként dolgozott, ellátogatott Heni családi házába, ahol volt egy kis szobája, ahová egy polcrendszert építettek be.