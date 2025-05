„Bármi lehetséges” – Marco Rossit kifaggatták hazájában: távozhat a sikeredző

Marco Rossit hazájában arról kérdezték, hogyan látja az esélyeket a Serie A hajrájában. Olasz-magyar szövetségi kapitányunk Torino mellett nőtt föl és a Bikák csapatában is cseperedett labdarúgóvá, majd az olasz élvonalban a Brescia és a Sampdoria erőssége volt – mégis a Napolinak szurkol, mióta a felesége révén a közeli Pozzuoliban alapítottak családot és lelt otthonra.

Marco Rossi szerint már csak a Napoli veszítheti el az olasz bajnoki címet / Fotó: Szabó Miklós/Nemzeti Sport

Antonio Conte csapata négy fordulóval a szezon vége előtt három ponttal vezet a címvédő Internazionale előtt. Az esély tehát adott a tavalyelőtt már elért bajnoki cím visszahódítására, pedig az előző szezonban csak a 10. helyen végeztek Rossi kedvencei.

– A hárompontos előny a nápolyiak győzelmét sugallhatja, figyelembe véve a két csapat hátralévő ellenfeleit is. Ők babonásak, de egyértelmű, hogy innen már csak elveszítheti a Napoli a bajnokságot. Az edző és a játékosai valami kivételes dolgot tettek, ami túlmutat a futball minden logikáján. Elsősorban az edzőt illeti ezért sok elismerés. Nagyszerű vezető, ezt mindenhol bizonyítja. Persze a labdarúgásban mindig van helye a kritikának, különösen egy olyan városban, mint Nápoly. De végül csak az eredmény számít, minden más fölösleges fecsegés – bókolt Rossi a nápolyi csapattal szárnyaló Contéra, arra is utalva, hogy a Juventus focistájából lett nehéz természetű trénert a sikerek ellenére is támadják egy-egy nyilatkozata miatt.

Ráadásul arról pletykálnak, hogy bármi is lesz a bajnokság végeredménye, nyáron visszavárják a Juve kispadjára a klubot korábban (2012, 2013, 2014) sorozatban háromszor aranyig vezető Contét. Az edző némely nyilatkozata és a csapata célfutballja miatt az eredmények ellenére sem egyöntetűen népszerű Nápolyban.

Marco Rossi megérti Contét

A futballban bármi lehetséges. Nem tudjuk, milyen szóbeli megállapodások születtek közte és a Napoli között. Az idegességét minden bizonnyal De Laurentiis (a Napoli elnöke - a szerző) néhány be nem tartott ígérete is táplálhatta.

Ráadásul Conte kritikát érzékelt a szurkolóktól, és ez bosszanthatta. Ő egy olyan edző, aki a világ egyik legjobbjának bizonyult. Ha még mindig igazolnia kell a tetteit, akkor elege lehet, főleg ha úgy véli, nem ő a hibás a kialakult helyzetekért, például a sérülésekért. Bizonyos reakciók érthetők a részéről: a nyomás ezen a szinten óriási, és azok, akik nem élik át ezt belülről, talán nem is értik igazán – védte meg Contét Marco Rossi.