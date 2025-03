„Minden kritikát elfogadok, de...” – Marco Rossi üzent a két vereség után

A magyar fociválogatott két meccsen is kikapott Törökországtól a Nemzetek Ligájában. Az isztambuli 1-3 után Budapesten 3-0-ra nyertek, s összesítésben 6-1-re húzták be a párharcot a törökök. Az azonban mindent elmond, hogy a hazai kudarc után is megtapsolta a közönség a magyar csapatot. Marco Rossi szövetségi kapitány most a drukkerekről beszélt.

Marco Rossi csapata két vereséggel kezdte az évet Fotó: Szabó Miklós

Az olasz szakember a közösségi oldalán üzent arról, hogy fontosnak tartja a kritikát, ha az kulturáltan van megfogalmazva:

„Két elveszített mérkőzés és három kapott gól után idegenben és hazai pályán is, nem kereshetünk és nem is szabad kifogásokat keresnünk. Nagyon hálás vagyok a sok pozitív energiáért a stadionon belül és kívül egyaránt. A szurkolóink a legjobbak! Minden kritikát megértek és elfogadok, amíg az kulturált. Ahogy mindig, kérlek Benneteket, maradjatok pozitívak, és tartózkodjatok a sértésektől irányunkba! Mindannyian keményen dolgozunk együtt!”

– írta közösségi oldalán a szakember.

Marco Rossi nyugodt lehet

A magyar válogatott korábbi csatára, Dombi Tibor a Magyar Nemzetnek beszélt a válogatottról és a kapitányról is. A debreceni legenda szerint Rossi nyugodt lehet, Magyarországon mindenki imádja őt.

Csak elviszi a figyelmét és az erejét. Az egész ország mögötte áll, nem is értem, hogy a kapitány miért foglalkozik annyit a gyakran képzelt kritikákkal

– nyilatkozta Dombi, aki hozzátette, a mai válogatott sokkal jobb, mint amelyikben ő játszott. Példaként az 1994-es, hollandok elleni felkészülési meccset mondta, melyet a magyar csapat 7-1-re veszített el.

„Tényleg teljesen más idők voltak. Már akkor vereségre voltunk ítélve, amikor kifutottunk az eindhoveni Philips Stadionban, az a miliő teljesen ismeretlen volt idehaza.”

Akkoriban lényegesen messzebb voltunk az elittől, én szurkolója voltam a Van Basten-, Rijkaard-, Gullit-féle csapatnak, aztán hirtelen ellenfélként kellett volna helytállnom.

„Így visszagondolva nem is értem, az olimpiai csapattal hogyan tudtunk kijutni az atlantai olimpiára, pedig Európából csak öt ország vehetett részt az olimpiai labdarúgótornán. Tényleg a csoda kategóriája volt.”