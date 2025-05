„Robbie Keane rendet tett az öltözőben" - kulisszatitkokról beszél a Fradi legendája

A labdarúgó NB I sorsolásának köszönhetően szombat után szerdán (19 óra, tv: M4 Sport) is farkasszemet néz egymással a két gárda, a paksi zöldek a fővárosi zöld-fehérekkel mérkőznek a magyar kupa döntőjében. Dzurják József, a Fradi-szurkolók népszerű Csöpije is részese volt kupagyőzelemnek.

Dzurják József természetesen a Fradi győzelméért szorít / Fotó: Dömötör Csaba

- Voltam gólkirály, voltam bajnokcsapat tagja, de egy kupagyőzelem egészen más érzés, más élmény. Nyilasi Tibi volt az edzőnk a Fradinál – innen is jobbulást kívánok neki – amikor 1991-ben döntőt játszottunk a Vác ellen mégpedig Diósgyőrben. Végig a pályán voltam, de sajnos akkor nem sikerült gólt lőnöm. De nem szomorkodtam, hiszen miénk lett a díszes kupa - emlékezett a Metropolnak a népszerű Csöpi.

Dzurják József szerint, mivel látta a szombati mérkőzést is, a kupadöntő fontosabb találkozó, mint amilyen a bajnoki meccs volt.

- Bognár Gyuri pihentette néhány emberét, ezzel is elárulta, a kupa megnyerése fontosabb és egyszerűbb, mint a bajnoki cím elhódítása. Ezért is gondolom, nagyon nehéz mérkőzésre számíthat a Ferencváros. Nem árulok el titkot, hogy a Fradi sikerének örülnék igazán, persze nem dőlök a kardomba, ha nem nyerünk.

A Fradi a saját kezében tartja a sorsát

Az egykori kiváló csatár természetesen nem ment el szó nélkül a bajnoki hajrá mellett sem. Érzése szerint sokat segíthet a végső győzelem megszerzésében, hogy a Ferencváros már a saját kezében tartja a gyeplőt, már csak rajta múlik, mi lesz a végső sorrend.

- Az ír tréner rendet tett az öltözőben, és ez meglátszik a csapat teljesítményén. A játékosok felnéznek rá, és egyre inkább meglátszik Robbie Keane munkája.

Dzurják úgy érzi, hogy a Fradi ebben az idényben a bajnoki címet és a kupát is megnyeri, igaz ehhez tilos botlani.

- A kupa után hazaérünk a bajnokságban is, bár tudom, hogy két nagyon nehéz, izgalmakban bővelkedő meccs előtt áll a Ferencváros. A Fehérvár az életéért küzd, foggal-körömmel hajt a bent maradásért. De, akkor is győznünk kell, mert az utóbbi időben szárnyaló Győr sem adja olcsón a bőrét. Bár, tudjuk, a fák sem nőnek az égig, a Győr sem marad veretlen, mert őket is megverjük az utolsó fordulóban.