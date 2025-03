"Jobbat kell keresnie" - távozhat a Fradi nagy sztárja

A Ferencváros egyik legjobb támadója, Adama Traoré egyre kevesebb lehetőséget kap a csapat vezetőedzőjétől, Robbie Keane-től. A hatvanszoros mali válogatott szélső szerződése június 30-án lejár, s egyelőre nem tűnik úgy, hogy hosszabbít. A játékos egyre kevesebb lehetőséget kap, s minden adott ahhoz, hogy a Fradi sztárja nyáron szintet lépjen, s egy erősebb bajnokságba igazoljon - írja a Magyar Nemzet.

Traoré 2022-ben lett a Fradi játékosa Fotó: Kovacs Peter

Traoré 2022 nyarán moldáv csapattól érkezett, azóta 110 tétmeccsen 37 gólt szerzett, s 18 gólpasszt adott. A hazai és a nemzetközi szinten is alapember a zöld-fehéreknél. Az utóbbi időben azonban kevesebb játékpercet kapott, ez akár annak is lehet a jele, hogy a csatár nem akar hosszabbítani a klubbal. Így akár nyáron ingyen is válthatna.

Fradi helyett Anglia?

Érdeklődőben nincs is hiány, ugyanis a sajóhírek szerint a Premier League-ben szereplő Everton és Fulham, a skót Glasgow Rangers, az osztrák Sturm Graz, valamint legújabban a török bajnokságban most éppen az 5. helyen álló Eyüpspor érdeklődik élénken Traoré iránt.

A csatár honfitársa, Harouna Diarra mali legenda szerint is eljött az idő a váltásra.

Kelet-Európában a Tiraspolnál és a Ferencvárosnál tündökölt, most azonban egy utolsó nagy szerződésre kell törekednie. Ha jelenlegi klubja jó ajánlatot tesz neki, maradhat, különben jobbat kell keresnie

– írta az elemzésében a 2008 nyarán visszavonult Harouna Diarra, aki pályafutása legjobb éveit Görögországban töltötte.