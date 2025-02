Varga Barnabás a 2024/25-ös idényben a Ferencváros 28 tétmérkőzésén 11 sárga lapot kapott. Az NB I-ben ötször, az Európa-ligában hatszor büntették, ráadásul a magyar válogatott tagjaként, a hollandok elleni budapesti Nemzetek Ligája-mérkőzésen is begyűjtött egyet. Egy csatártól ez bőven sok, Varga eltiltás miatt nem játszhatott a Puskás Akadémia elleni rangadón, de a PAOK ellen sem lépett pályára, és most kénytelen kihagyni a plzeni visszavágót (21 óra, tv: M4 Sport) is. Mucha József, a Ferencváros egykori hatszoros válogatott játékosa szerint a Viktoria Plzen elleni első meccsen kapott sárga nem volt jogos.

Varga Barnabás nem játszhat Plzenben – Fotó: Szabó Miklós

– Az a sárga tökéletesen jogtalan volt, mert a mozdulata a labdára irányult, és nem az ellenfél lábára. Ami az élvonalbeli találkozókat illeti: az NB I-es riválisok kettőzött figyelmet szentelnek Vargának. A ZTE görög védője, Sztéfanosz Evangélu a szögletek előtt lökdöste, taszigálta, mire Barna felkapta a vizet, mondott egy cifrát a bírónak, aki sárgával büntette. Láthatják: Vargát már akkor fellökik, amikor a mezőnyben feléje száll az indítás vagy a kapuskirúgás, tudniillik azokat a labdákat kiválóan osztogatja szét – fogalmazott a Metropolnak Mucha, aki hozzátette, Varga persze lehetne higgadtabb. – A játékvezetőktől kaphatna nagyobb védelmet, akadályozzák meg, amikor faragják, rugdalják. Ezzel együtt Vargának is jobban illene megőrizni a hidegvérét, elvégre ha eltiltják, azzal a Ferencvárost hozza hátrányos helyzetbe.

Mucha emlékeztetett, annak idején a magyar futball egyetlen aranylabdását, Albert Flóriánt is rendszeresen rugdalták, provokálták.

Annyi a különbség, hogy Albertet óvták a magyar játékvezetők, hiszen tudták, egy sportág, egy ország hungarikuma

– magyarázta Mucha, aki négy idényen keresztül futballozott együtt Alberttel, a Császárral. – Flóri rengeteget reklamált, amikor tisztátalan eszközökkel szerelték, fellökték, vagy éppen rátartottak a lábára. Jellemző: az 1965-ös VVK-döntőben Torinóban a Juventus ellen kilökték a labda alól. Felpattant, gesztikulált, mire csapattársa, Rákosi Gyula rászólt: hagyja abba, mert az akcióból dr. Fenyvesi Máté érvényes gólt fejelt, és azzal nyert a Fradi 1-0-ra – mesélte Mucha.