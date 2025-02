Asztalra csapott a Liverpool edzője, Szoboszlai mellé csodagyerek kerül

A 2023-as nagybevásárlás óta - ekkor érkezett Szoboszlai Dominik is a csapathoz - meglehetősen passzívan figyeli az átigazolási piacot a Liverpool. Arne Slot menedzser és a vezetés tavaly nyáron Federico Chiesát igazolta át, illetve megegyezett a grúz Giorgi Mamardashvili kapussal, aki csak nyáron érkezik Valenciából. Ezen felül házon belül erősített a holland szakember, s erre készül most is.

Szoboszlai Dominik edzője, Arne Slot eddig nem költött sokat a csapat erősítésére Fotó: Catherine Ivill - AMA

A Liverpool tavaly nyári főnyereménye az volt, hogy a középpálya "hatos" posztjára megtalálták az addig csak legtöbbször kispados Ryan Gravenberchet. Neki is köszönhető, hogy Szoboszlai Dominik és Alexis Mac Allister jóval szabadabban játszhat ebben a szezonban. Gravenberchhez hasonló kincsre "lelt" télen is Arne Slot. A 20 éves angol középpályás, James McConnell már többször bizonyíthatott a felnőttek között, legutóbb a PSV elleni BL-meccsen kapott lehetőséget. A középpályással kapcsolatban szóba került, hogy a télen kölcsönadják, hogy többet játszhasson. Slot azonban az asztalra csapott, s kijelentette, ő szeretné beépíteni a csapatba McConnellt, aki az elkövetkező évek saját nevelésű sztárja lehet Liverpoolban. Van olyan oldal, amely egyenesen "csodagyereknek" nevezi őt.

McConnellé lehet a jövő Fotó: Liverpool FC

McConnell a középpályán több pozícióban is bevethető, de ha Ryan Gravenberch megsérülne, akkor őt is helyettesítheti.