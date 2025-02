„Öröm nézni a fiát!” – Új magyar tehetségről áradozik az egykori gólkirály

Nem várt győzelmet arattunk az esélyesebbnek mondott Puskás Akadémia ellen, és ez Pető Tamás edző munkáját dicséri. Egykoron a játékosom volt, megalkuvást nem ismerő futballistának számított, ezt a szemléletet ülteti át a játékosaiba is. Öröm nézni a fiát, Milánt, akinek a csibészsége tetszik nekem. Az egykori válogatott csatár Kovács Zoltán fia, Patrik is egyre ügyesebb. Pető edzőnek ezt a vonalat kell folytatnia, a húsz év körüli srácokat eleinte 15-20 percekre dobja játékba, és ez esetben hamar eljön az az idő, amikor már egész meccsen is nyugodtan számolhat velük