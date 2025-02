Féltik Szoboszlaiékat, újabb összeomlástól tartanak Liverpoolban

A címvédő és negyedik helyen álló Manchester City vendége lesz a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató, éllovas, nyolc pont előnnyel vezető Liverpool. Ahhoz viszont, hogy a Liverpool előnye változatlanul megnyugtató legyen a Premier League hajrájában, vasárnap mindenképpen pontot, pontokat kellene szereznie Manchesterben. A City ebben az idényben meg sem közelíti az elmúlt években megszokott minőségét, s talán Josep Guardiola vezetőedző regnálásának leggyengébb szezonját produkálja.

Szoboszlaira rangadó vár vasárnap (Fotó: Getty Images)

Viszont az ESPN megjegyzi, tavaly ilyenkor is meggyőző fölénnyel állt a Liverpool a Premier League első helyén, aztán mégsem tudta megnyerni a bajnokságot. Az előző idényben a Liverpool 26 megvívott Premier League-meccs után 60 ponttal állt az első helyen, most szinte ugyanennyivel, 61-gyel vezeti a bajnokságot. 2024-ben ilyenkor ugyanúgy eggyel több lejátszott mérkőzése volt, mint az üldözőknek, akkor négy pont volt az előnye a Manchester City előtt, most nyolc az Arsenal előtt. Idén tehát a duplájával vezetnek Szoboszlaiék – írja a Magyar Nemzet.

Ám tavaly ezután következett be a Liverpool összeomlása, áprilisban volt egy ötmeccses sorozata, amelyből csak egyet tudott megnyerni, mellette kétszer kikapott és kétszer ikszelt. Akkor hagyta le Szoboszlaiékat a végül aranyérmes Manchester City és az ezüstöt megszerző Arsenal is. Újra összeomlik a Liverpool? Akár már erre is választ adhat a vasárnapi, manchesteri fellépés.

