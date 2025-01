Szoboszlai rögtön villantott, nagyot alkotott jó barátjával

A Liverpoolra papíron könnyű mérkőzés várt az FA-kupa legjobb 64 csapata között. Az élvonal listavezetője a negyedosztályú Accrington Stanley-t fogadta az Anfield Roadon. Arne Slot együttese végül 4-0-ra győzött, a betegség után visszatérő Szoboszlai Dominik rögtön gólpasszt adott.

Szoboszlai Dominik (jobbra) gólpasszal tért vissza Fotó: AFP

Az első félidő Darwin Núnez helyzetekkel kezdődött, az uruguayi válogatott támadónak azonban újfent meggyűlt a baja a helyzetkihasználással. Az előkészítésével azonban nem volt probléma, az ő passza után került kihagyhatatlan helyzetbe Diogo Jota, aki nem hibázta el a ziccert. Az első félidő legvégén aztán Szoboszlai tette ki a labdát jó barátjának, Trent Alexander-Arnoldnak, aki a tizenhatoson kívülről irgalmatlan nagy gólt lőtt.

A második játékrészben Slot elkezdte rotálni a csapatát, amely egyre alacsonyabb lángon égett. Ezt próbálta meg kihasználni az óriásit küzdő Accrington Stanley, amely kapufáig és ziccerig is eljutott, a szépítés viszont nem jött össze. A Poolban a találkozó hajrájában a csereként beálló, saját nevelésű tehetség, Jayden Danns, valamint Federico Chiesa is betalált. A Liverpool ezzel magabiztosan jutott be a legjobb 32 közé.

Szoboszlai jó játékkal tért vissza

Szoboszlainak az első gólban szintén fontos szerepe volt, az ő remek mélységi átadásával indult a végül gólt érő kontratámadás. A magyar középpályás szépen mozgatta a csapatot. Slot nem szeretett volna kockáztatni, így a félidőben lecserélte a 24 éves futballistát, a helyére Federico Chiesa állt be.

A Liverpool legközelebb január 14-én, kedden lép pályára, ellenfele a remek formában lévő Nottingham Forest lesz a Premier League-ben.