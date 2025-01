Szoboszlai Dominik sorozatban már a harmadik Liverpool-meccsről maradt le. A csapata nélküle vereséget szenvedett a Tottenham vendégeként az angol Ligakupa elődöntőjének londoni "odavágóján" (a visszavágót február 6-án rendezik az Anfielden).

Szoboszlai sokaknak hiányzott: vele nemrég gázolt, nélküle most ugyanott csak szenvedett a Liverpool Fotó: Getty Images

A 24 éves magyar futballklasszis számára különösen gyötrelmes lehetett az újabb kimaradása. Alig két és fél hete, karácsony előtt éppen a Spurs pályáján játszotta eddigi tán legjobb meccsét a Liverpoolban: a londoni 6-3-as bajnoki sikerből egy gól mellett hivatalosan egy gólpasszal, de valójában másik két Pool-találatot is előkészítve vette ki a részét. Aztán az ünnepek idején jött számára a feketeleves.

Szoboszlai nélkül csak szenvedett a Pool

A következő, Leicester elleni Premier League-mérkőzésen csak a hajrára cserélte be Arne Slot vezetőedző, egy sárga lappal mégis eltiltatta magát az év utolsó, West Ham United elleni bajnokijáról (azt nélküle is 5-0-ra behúzták a Vörösök). Az új évet nyitó, Manchester United elleni rangadóról aztán betegség miatt maradt le Szoboszlai. Akkor az övéi meglepetésre hazai pályán csak pontmentésre (2-2) voltak képesek a 13. helyezettel szemben. Szurkolói körökben már akkor is sokan a magyar középpályás hiányával magyarázták a listavezető botlását, most pedig a Tottenham elleni csapathirdetés láttán sorra kérdezgették a közösségi oldalakon:

Hol van Szoboszlai?; Mikor tér már vissza Dom?; "Hiányzol, Szobo! Jobbulást!

A Spurs elleni kupameccsen látottak csak erősítették a kritikus hangokat. A legutóbb Szoboszlai és a duplázó Szalah vezérletével valósággal lefocizott Tottenham most rendkívül tartalékosan (sőt, Bentancur rémületes horrorsérülése után hamar tovább gyengülve) jó ideig szorongatta a Slot-csapatot. Már a 0-0-s első félidő láttán a szégyenletes, frusztráló, gyenge jelzők röpködtek a Liverpool-rajongók kommentjeiben, és különösen a magyar középpályás posztján bénázó Curtis Jones kapta az ívet. Hát még, miután a 86. percben lőtt Bergvall-góllal 1-0-ra nyert a londoniak "B-csapata".

Mennyire hiányoznak Szoboszlai megindulásai!; Szobo szintekkel jobb Jonesnál; Szoboszlaival nemrég eljátszadoztunk ezzel a Spursszel; Dominik, hiányzol, kérlek, dobj be egy paracetamolt

– szóltak többek között a hozzászólások.