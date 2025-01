Óriási dobásokra készül a világhódító magyar sportvezető

Rácz Félix tele van nagy tervekkel

Rácz Félix harmadmagával megalapította a magyar puszta kezes szövetséget, és 2025-ben azonnal négy gálát terveznek.

– Imádom a kihívásokat, ennyi évesen is éhes vagyok a sikerre. Engem sokkal jobban érdekel, ha valamiben történelmet írhatok, mint az, hogy mennyi pénzt kereshetek vele. Gyerekkorom óta nagyon vonzódom a „gladiátor” típusú összecsapásokhoz és a harci stratégiát fejlesztő játékokhoz. (...) Szeretem az őszinte, nyers párharcokat. Ha meg ilyeneket még szervezhetek is, hát az a non plus ultra számomra. Nagyon hiszek a sportág magyarországi sikerében is, és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy rajtam, rajtunk kívül még egy kereskedelmi televíziós társaság is hisz benne, amellyel már előrehaladott tárgyalásokat folytatunk a 2025-ös év eseményeinek közvetítéseire vonatkozóan. A szirup a habostorta tetején lévő meggyre pedig akkor kerülne, ha esetleg a Felix Promotion nevéhez fűződhetne az első magyar puszta kezes világbajnok – mondta Rácz Félix, aki elárulta: a magánéletében is nagy lépésre készül.

A párom, aki a tizenöt közösen eltöltött év ellenére sem a feleségem még – de ezen majd változtatunk –, az édesanyámmal és kislányunkkal együtt a legfőbb támaszom, és ezért nagyon hálás vagyok mindhármuknak.

A párom mindenben támogat, persze néha kicsit félt is, és azt szeretné, ha lassítanék. De sajnos nem tudok, mert vagy teljes mellbedobással csinálok valamit, vagy sehogy. Én így működöm – zárta Rácz Félix az interjút, amelyet teljes egészében ide kattintva olvashatsz el.