Marco Rossi indokolt, új ellenfeleket kapott a magyar válogatott

2025-ben két felkészülési mérkőzést játszik férfi A válogatottunk. Az elsőt hazai pályán, június 6-án Svédország, míg a másodikat, június 10-én Azerbajdzsán ellen idegenben. Ezzel teljes a válogatott idei programja – írja az MLSZ honlapja.

A magyar válogatott júniusban két mérkőzésen lép pályára Fotó: ANP

Azért erre a két csapatra esett a választásunk, mert olyan ellenfelekkel szerettünk volna focizni, akikkel a vb-selejtezőkre történő felkészülés szempontjából hasznos meccseket tudunk játszani

– fogalmazott Marco Rossi, szövetségi kapitány. – A svéd válogatottról szerintem mindenki tudja, hogy egy nagyon jó csapat. Most jutottak fel a Nemzetek Ligája B ligájába és több játékosuk is van, akik nemzetközi szinten is kiemelkedőek és jól ismertek. Rugalmasan váltanak több játékrendszer között, de többnyire három védővel játszanak, ami nekünk az Írország és Örményország elleni felkészülés szempontjából is hasznos, de egyébként a portugál válogatott is ezt a felállást alkalmazza. Azerbajdzsán hasonló stílusban játszik, mint Örményország, és játéktudásra is hasonló szinten vannak, így az ellenük játszandó mérkőzés főleg az Örményország elleni felkészülésünket fogja segíteni.