Nagy bajba kerülhet Marco Rossi egyik legfontosabb légiósa

A szeptember végi, Mönchengladbach elleni vereségig (0-1) jobbára a kezdőcsapat tagja volt, de azóta négyszer csak csereként állt be (egyszer pedig a megfázása miatt a keretből is kimaradt) Schäfer András az Union Berlin labdarúgócsapatánál. A német Bundesliga jelenlegi hatodikjánál óriási a rivalizálás a belső középpályások között, heten pályáznak három helyre – ráadásul januárban egy nagyágyú is érkezhet, aki még nehezebbé teheti Schäfernek a játékpercek gyűjtését.

Goretzka (balra) lövését Schäfer (középen) próbálta blokkolni a 2021-es német-magyar Eb-meccsen Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A fővárosi csapat ügyvezetője, Horst Heldt a Bildnek elárulta: az Union januárban szeretné szerződtetni a Bayern Münchennél kispadra szorult, 29 éves Leon Goretzkát.

Schäfer testközelből ismeri

Három éve, a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokság müncheni csoportmeccsén még egymás ellen küzdöttek, sőt Schäfer vezető gólja után éppen Goretzka állította be a 2-2-es végeredményt (percekkel a vége előtt elütve ezzel Marco Rossi válogatottját a továbbjutástól a halálcsoportból), tavasszal viszont akár egy csapatban is játszhatnak.

Bármelyik klub örülhetne neki, mi is el tudnánk őt képzelni a csapatunkban. Beszültünk is vele az egymás elleni meccsünkön, és elmondta, hogy nem egyszerű a helyzete. Természetesen el fog gondolkodni a hogyan továbbon

– mondta kiszemeltjéről a korábbi német válogatott focistából lett klubvezető.

Az 57-szeres német válogatott, Bajnokok Ligája- és európai Szuperkupa-győztes, ötszörös német bajnok Goretzkától már nyáron szabadult volna a bajor sztárklub. Ő azonban maradt, hogy megküzdjön a helyéért. Csakhogy Vincent Kompany vezetőedzőnél egyre többen vannak előtte a sorban: a német válogatott Joshua Kimmich és Aleksandar Pavlovic mellett megelőzi őt a portugál Joao Palhinha és az osztrák Konrad Laimer is.

Noha Goretzka éppen legutóbb, a St. Pauli elleni bajnokin (1-0) volt idén először kezdő a Bayernben (ezzel együtt is még csak kilenc tétmeccsen összesen 216 percet játszott), de a Kicker szerint ez szemernyit sem javított a müncheni esélyein. Ráadásul tavaly november óta már Julian Nagelsmann szövetségi kapitány sem veszi számításba a Nationalelfnél a 2021-es Eb után még 70 millió euróra (28,7 milliárd forint) taksált, de jelenleg már kevesebb mint az akkori summa harmadát (22 millió euró – azaz 9 milliárd forint) érő klasszis középpályást.