Sallai Rolandot imádják a törökök, világsztárral fotózkodott

Sallai Roland szeptember 13-án jelentette be, Törökországban folytatja pályafutását. A Bundesligában szereplő Freiburg magyar válogatott csatára a törökök legnépszerűbb klubjába, a Galatasaray együtteséhez szerződött. Egy csapásra híres lett Isztambulban és a klub szurkolói között is. Már két helyi szuperrangadón is pályára lépett, a Galata a Fenerbahce és a Besiktas együttesét is legyőzte a bajnokságban, s vezeti is azt. Sallai eddig öt bajnoki meccset játszott a Galatában, gólt egyelőre nem szerzett, de hasznos tagja a csapatnak.

Sallai Roland klubját imádják a törökök (Fotó: Ahmad Mora)

Sallai egy csapásra híres lett, a napokban például egy világhírű séfet látogatott meg. Sallai a közösségi oldalának történetében osztotta meg azt a képet, melyen Gürkan Topcu oldalán látható. A férfi Törökország egyik leghíresebb sztárszakácsa, akit a közösségi oldalán 15 millióan követnek. Topcu egy egyedi mezt kapott a magyar focistától.

Sallai az éttermében kereste fel a szakácsot

Sallai Roland szünetet tart

Sallai a Galatasarayban legutóbb a Besiktas ellen lépett pályára hétfőn. A gárdának hétvégén nem lesz bajnokija, legközelebb jövő csütörtökön, november 7-én a Tottenham ellen játszik az Európa-ligában. Sallai későn érkezett, nincs ott a csapat nemzetközi keretében, így ő legközelebb november 10-én vasárnap, a Samsunspor ellen kaphat lehetőséget.