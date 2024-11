„Nem lenne okos döntés nekirohanni a hollandoknak” – ezt várják a magyar válogatottól

A magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligája ötödik fordulójában Hollandia ellen játszik idegenben szombat este (20:45, M4 Sport). Az összecsapás létfontosságú, jelenleg mindkét együttes öt-öt pontot szerzett a csoportban. Mivel pontazonosság esetén az egymás elleni mérleg döntene, ezért egy bravúrgyőzelemmel Magyarország biztosan továbbjutna a negyeddöntőbe. A találkozó előtt három korábbi meghatározó magyar válogatott játékos, Bogdán Ádám, Juhász Roland és Priskin Tamás szólalt meg az esélyekről.

Juhász Roland szerint türelmesen kell játszani a hollandok ellen Fotó: AFP

„Biztosan brutálisan nehéz meccs lesz, mert most a hollandok játszanak hazai pályán, viszont lesz rajtuk nyomás is, mert a szurkolóiknak csak a győzelem számít elfogadhatónak. A játékosaik egészen fantasztikus klubokban játszanak, de bízhatunk a csapategységben, a küzdeni tudásban és a gyors átmenetekben, amik ezt a magyar válogatottat jellemzik” – nyilatkozta Bogdán Ádám az Origónak.

Juhász Roland szerint türelmesnek kell maradnia Marco Rossiéknak

„Nekünk abszolút türelmesen kell majd játszanunk, biztos védekezésből gyors kontrákat kell vezetnünk. Nem lenne okos döntés, ha nekirontanánk a hollandoknak, mert ha kinyílunk és területet kapnak, azt azonnal megbüntethetik. Utána már nekünk kéne rohannunk az eredmény után, ezzel pedig még inkább kinyílnánk. Türelmesen kell játszani, de ha úgy alakul, hogy a mérkőzés vége felé is szoros az eredmény, akkor már fel lehet vállalni egy bátrabb támadójátékot is” – mondta Juhász Roland.

Amszterdamban legutóbb 2013-ban járt a magyar válogatott, akkor a hollandok elképesztő magabiztossággal, 8-1-re győztek. A kapuban Bogdán állt, Juhász mellett azonban Priskin sem volt az akkori keret tagja.

„A holland válogatott Európa egyik legerősebb csapata, de az októberi mérkőzésen a magyar csapat megmutatta, hogy hiába nagyok a különbségek pályán kívül, pályán ezeket el lehet tüntetni, ott a legkisebb a különbség. Szerintem ez most is így lesz. A hazai pálya most a hollandokat segíti, de úgy érzem, hogy a Puskás Arénában mutatott szervezett játékkal most is hasonló eredményt érhetünk el” – mondta Priskin Tamás, aki 63 meccsen 17 gólt lőtt a magyar válogatottban.