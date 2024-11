Kovács Kálmán a Honvéd évszázados mélypontjáról: „Meg kell találni az igazi felelősöket”

Eddigi 115 éves története során még sohasem esett meg hasonló csúfság a Honvéd labdarúgócsapatával: a 12. forduló után tökutolsó az NB II-ben. A másodosztályban maradást jelentő helyektől csak egy, az élvonalba jutástól viszont már 14 pont lemaradással. És még csak most jönnek az igazán nehéz feladatok, hiszen a kispestiek a téli szünetig előbb a második Kazincbarcika, majd az éllovas Kisvárda vendégeként lépnek pályára, majd a gyenge rajt után magára talált, már negyedik Vasas elleni hazai (nosztalgia)rangadóval zárják az évet.

Kovács Kálmán a Bozsik Aréna mellett: a Honvéd legendájának odabent évek óta kevés öröme van az utódok játékában Fotó: Nemzeti Sport

A legutóbbi, Szeged elleni hazai 1-1 után Laczkó Zsolt vezetőedző többek között elmondta: a focistái hozzáállása és a csapat játéka javul, ezt jelzi, hogy négy vereség után legalább egy-egy pontot csipegettek a másik kiesőjelölt Békéscsaba vendégeként, majd most. Csak a bántó egyéni hibák ne lennének (a legrutinosabbak, Branko Pauljevic és Tomas Tujvel "jóvoltából" egyenlíthettek tizenegyesből a szegediek), no meg a kapusánál három évvel fiatalabb tréner szerint tendenciózusan az övéit sújtó játékvezetői ítéletek. Ez, és a csapatnál tapasztalható mentalitás talán még nagyobb aggodalommal töltötte el a lelátóról szurkoló Kovács Kálmánt, mint a siralmas eredmények.

– Talán igaz lesz ránk az a mondás, hogy innen nincs lejjebb, bár tudjuk, hogy van!

Először meg kell találni az igazi felelősöket, mindig csak visszafelé mutogatunk, ahelyett, hogy a saját hibáinkat kijavítanánk. Mást csak akkor kritizálhatsz, ha önmagadon kijavítottál mindent.

Most elkezdünk bírózni úgy, hogy azt látom a csapaton, húzza az időt a 89. percben, az edző odahív valakit, hogy legyen időhúzó cseréje, míg az ellenfél rohan a labdáért, hogy bedobhassa! Ez a mentalitás nem vezethet a sikeres Honvédhoz! – fakadt ki a szeretett klubját a 80-as, 90-es években négy időszakban szolgált Kovács Kálmán, aki a kispesti évei között légióskodott Franciaországban, Belgiumban, Cipruson és Svájcban is.

A Honvéd ötszörös bajnokaként, 56-szoros válogatottként, de a klubnál nevelkedve és a visszavonulása óta szurkolóként is összehasonlíthatatlanul szebb időket élt meg Kispesten. Mégis máig hűen jár a hazai, sőt olykor idegenbeli meccsekre is. Ugyanakkor ahogy a drukkerek többsége, ő is érezhetően egyre kevésbé tud azonosulni azzal, ami a pályán és a klubházban történik.