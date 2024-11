Gulácsi Péter miatt aggódnak, mindent elmondott az edző

Bomba formában várja a német focibajnokság szombati rangadóját az RB Leipzig focicsapata. A gárda még veretlen a Bundesliga idei szezonjában, csak rosszabb gólkülönbséggel szorul a második helyre a tabellán a listavezető Bayern München mögött. Emellett még a Német Kupában is állnak. Most a pocsék formában lévő Dortmund otthonába látogatnak, a júniusban még BL-döntős sárga-feketék csak a hetedikek a ligában, s a kupából is kiestek. A nagy kérdés, ott lehet-e a pályán a Lipcsével a bajnokságban idén még veretlen magyar kapus, Gulácsi Péter.

Gulácsi Péter az európai topligák egyik legjobb formában lévő kapusa (Fotó: NurPhoto via AFP)

A klublegendát egy hete a Freiburg elleni bajnoki szünetében kellett lecserélni. Kisebb bokasérülést szenvedett, de ettől függetlenül csereként be tudták nevezni a St. Pauli elleni kupameccsre, melyen a belga Marten Vandervoordt védett.

Edzője beszélt Gulácsi Péter állapotáról

Marco Rose lipcsei vezetőedző péntek délelőtti sajtótájékoztatóján még nem tudott határozott igennel vagy nemmel válaszolni arra a kérdésre, vajon ott lehet a pályán „Pete”, a szurkolók kedvence.

Normálisan edz velünk, nincs komoly baja. A délutáni tréning után meglátjuk, milyen állapotban van, s akkor döntünk arról, ki véd

– mondta újságírói kérdésre Rose.

A kapus akár kabalának is jó lehet, ugyanis a Bundesligában Gulácsi Péter verhetetlen immár több, mint két éve. 2022 szeptemberében a Lipcse a Mönchengladbach otthonában kapott ki a magyar játékossal, aki azt követőn októberben szalagszakadást szenvedett. Csak idén januárban tudott visszatérni bajnokin a Leipzig kezdőcsapatába.