„Lassan a VIP-páholyból is kinéznek minket” – nem kíváncsiak Kispesten a Honvéd-legendákra

Laczkó Zsoltot – aki korábban Marco Rossi segítőjeként dolgozott a magyar válogatottnál – augusztus 19-én nevezték ki a Honvéd élére. Irányítása alatt a kispestiek kilenc meccsből csak egyet tudtak megnyerni, így nem csoda, hogy az utolsó helyen állnak az NB II-ben. A Bozsik Stadion környékén egyre többször emlegetik a szégyent, amit az NB III-ba való kiesés okozna. Gujdár Sándor szerint siralmas a helyzet.

A vert sereg: a Honvéd az utolsó helyen áll a másodosztályban / Fotó: Koncz Márton

Gujdár 1974-től nyolc éven át, 246 mérkőzésen őrizte a kispestiek kapuját, később pedig kapusedzőként is segítette a csapatot. Úgy mondják, ő ahhoz a generációhoz tartozik, amelyik még nagy barátságban volt a labdával.

– Mindig összeszorul a szívem, ha látom, vagy csak hallom, mi történik a csapattal – kezdte az egykori válogatott kapus. – Tavaly néhányszor még kint voltam a stadionban, jó volt találkozni azokkal a játszótársakkal, akikkel bajnokságot nyertünk egykoron. Valamennyien megőrülünk a Honvédért, de sajnos egyre inkább elhamvad az a tűz bennünk, amely hatalmas lánggal égett.

Gujdár szomorúan említette, egyre inkább úgy érzi, hogy a Honvéd régi játékosait mindinkább elfelejtik Kispesten.

– Keményebben fogalmazva, lassan a VIP-páholyból is kinéznek minket. Pedig úgy gondolom, ha meghallgatnák a „Vének tanácsának” véleményét, és meg is fogadnának néhányat, nem kellene szemlesütve kisomfordálni egy-egy szégyenletes vereség után a stadionból. Bevallom, én már nem is megyek ki, mert belebetegszem a látottakba. És még valami. Ha véletlenül meghallgatták volna az öregeket, állítom, nem lett volna ennyi edzője és jövő-menő játékosa a csapatunknak. Egyet nem szabadna elfelejteniük a Honvéd körül munkálkodóknak: mi soha nem voltunk, és nem is leszünk ellendrukkerek. Ha hívnak, jövünk, még akkor is, ha lassan elszakítják azokat a gyökereket, amelyek a klubunkhoz kötöttek bennünket – zárta szomorúan Gujdár.

A Honvéd 13 fordulót követően az utolsó helyen áll az NB II-ben, négy pont választja el a bennmaradást jelentő 14. pozíciótól. A kispesti csapat legközelebb november 25-én, a második helyezett Kisvárdán lép pályára.