„Alig találom a szavakat” – reagált a Fradi sztárja a páratlan hírre

A magyar labdarúgó-válogatott novemberben lejátssza az idei utolsó Nemzetek Ligája csoportmeccseit, az ellenfelek Hollandia és Németország lesznek. Marco Rossi kedd délután kihirdette a keretét a párharcokra. A csapatban két újonc kapott helyet, Szabó Levente a német másodosztályú Braunschweigben játszik egyre többet, Gruber Zsombor pedig idén már a Ferencvárosban bizonyít. Utóbbi az edzése után tudta meg a csodás hírt.

Gruber Zsombor először kapott magyar válogatott meghívót Marco Rossitól Fotó: Koncz Márton / Nemzeti Sport

A mindössze 20 éves támadó idén eddig kilenc tétmérkőzésen lépett pályára a zöld-fehér mezes együttesben, múlt hétvégén a Debrecen ellen pedig egy remek lövés után szerezte meg első gólját a Fradiban.

Gruber Zsombor megszólalt a válogatott meghívója után

Hirtelen nem is tudom, hogy mit mondjak, egyáltalán nem számítottam erre

– kezdte Gruber Zsombor, aki a Fradi hivatalos oldalán nyilatkozott. „Épphogy vége lett a keddi edzésnek, és rögtön kaptam is a hírt. Nagyon büszke vagyok. Elég fura érzések vannak bennem, alig találom a szavakat, nagyon érzékenyen érintett. Minden gyereknek ez az álma, remélem, élni tudok majd a lehetőséggel. Most majd az lesz az első dolgom, hogy felhívom a szüleimet és a barátaimat, hogy elmondjam nekik a jó hírt.”

A tehetséges futballistát idén februárban vásárolta meg a Fradi a Puskás Akadémiától, ám a tavaszi szezont még a Zalaegerszegnél töltötte kölcsönben. Hajnal Tamás, a Fradi sportigazgatója is örül Gruber kerettagságának és nagyra értékeli a játékos kvalitásait.

„Zsombor egy olyan játékos, aki gólt tud rúgni, benne van a vérében. Nálunk egyelőre csak egy sikerült neki, de bízunk benne, hogy a jövőben ez egyre több és több lesz. Remek bal lába van, érzi a területeket, hogy hova kell bemozogni, technikailag egy jól képzett játékos. Most Marco Rossi is szeretné testközelből megismerni, bízunk benne, hogy Zsombor is minél jobban ki fogja használni ezt a lehetőséget” – mondta Hajnal Tamás.

A magyar válogatott először november 16-án, Amszterdamban játszik Hollandia ellen, majd november 19-én, Németországgal szemben zárja a csoportküzdelmeket a Puskás Arénában.