Vakarhatja a fejét Rossi, három magyarral épül újra a svéd válogatott

A svéd labdarúgó-válogatott Szlovákia ellen 2-2-es döntetlent ért el, Észtországot pedig 3-0-ra legyőzte a Nemzetek Ligája C divíziójában. Az együttes ezzel a jobb gólkülönbségének köszönhetően vezeti a csoportját és jó esélye van rá, hogy visszajusson a B divízióba. Az elmúlt években rengeteg csalódást okozó svéd válogatott elkezdte az újraszervezést, ebben pedig három magyar felmenőkkel rendelkező futballistának is nagy szerepe van.

Gyökeres Viktorról (sárgában) is lecsúszott Marco Rossi / Fotó: AFP

Ő róluk csúszott le Marco Rossi

Gyökeres Viktor nemcsak a Sportingban, hanem a svéd válogatottban is termeli a gólokat, a Nemzetek Ligájában eddig négyszer talált be, de emellett négy gólpassza szintén van. Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya vakarhatja a fejét, 2021 októberéig volt arra lehetősége, hogy a gólvágó a magyar válogatottat válassza (mindkét szülője magyar), de utána két világbajnoki selejtezőn is játszott a svéd nemzeti csapat színeiben, így onnantól nem maradt esély arra, hogy országot váltson.

Sebastian Nánási tavaly a svéd bajnokság egyik legjobbja volt a Malmöben, ezen a nyáron pedig a francia élvonalbeli Strasbourghoz tudott kerülni. Nánási édesapja, Nánási Dennis is Svédországban született, ám ennek ellenére a magyar floorball-válogatottnak volt a tagja, írja az Origo. Sebastian Nánási szintén nyitott volt arra, hogy magyar címerben játsszon, Rossiék viszont nem keresték, svéd színekben egyelőre öt mérkőzést játszott a 22 éves irányító.

Mellettük Salétros Antonról is lecsúszott a magyar válogatott. Édesapja, Salétros László Magyarországon született, emellett a most 28 éves, immáron a nyolcszoros svéd válogatott középpályás a 2017/18-as szezonban kölcsönben az Újpest játékosaként játszott Magyarországon is. Salétros 2020-ban Koszovó ellen debütált egy barátságos mérkőzésen, a következő meghívóját azonban csak idén januárban kapta. Azóta viszont szinte kirobbanthatatlan a kezdőcsapatból, klubszinten az AIK Stockholm játékosa.