Nem kertel a Fradi-legenda, ezt várja az új játékosoktól

Az eddigi összes meccsét megnyerő FTC-Rail Cargo Hungaria szombaton a szintén veretlen Metz csapatával találkozik (tv: Sport 1, 18.00) a női kézilabda Bajnokok Ligájában. A Ferencváros Európa-bajnok, olimpiai és vb-ezüstérmes korábbi játékosa, Kökény Beatrix szerint egykori csapata folytathatja a sikerszériát – mondta el a Magyar Nemzetnek.

Kökény Beatrix szerint a Fradi mindenhol a legmagasabb szintet szeretné képviselni (Fotó: fradi.hu)

„Nekem szimpatikusabb volt, amikor a kilencvenes években csak magyarok alkották a csapatot, de ez ma már megvalósíthatatlan. A Ferencváros mindenhol a legmagasabb szintet szeretné képviselni, a foci- és a vízilabda-szakosztály folyamatosan a legjobbak között van Európában, ezt várják most a kézilabdától is, ezért a klub erre erőteljesen áldozott. Az eddig látottak azt bizonyítják, hogy extra légiósok érkeztek hozzánk, ezért elvárás lehet akár a négyes döntő elérése is. Bízom benne, hogy pár év múlva ugyanezt magyar játékosokkal is el lehet érni” – nyilatkozta az FTC Kézilabda Akadémia sportigazgatója, Kökény Beatrix.