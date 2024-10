„Nem kizárt, hogy Kozák Danuta folytatja”

A párizsi olimpiát követő jól megérdemelt kikapcsolódás után Hüttner Csaba mesteredzőt, a kajak-kenu válogatott szövetségi kapitányát kérdeztük a sportág honi nagyjairól. Ami a kajak-királynő Kozák Danutát illeti, a szakember a Fradi-klasszissal ugyan nem beszélt személyesen, de tudja, hogy továbbra is kajakozni szándékozik.

A női kajak négyes bronzérmet szerzett 500 méteren Párizsban (Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport)

Arról korábban a Bors is írt, hogy a 500-as távon párosban és négyesben is érmes, kétszeres olimpiai bajnok Csipes Tamarát négyesbeli társai arra próbálják rávenni, hogy a jövőben is küzdjön a nemzeti színekért.

Tamara már mozog, és amennyire őt ismerem, hamarosan elkapja a hév, és teljes erővel edzésbe áll. Reményeim szerint a jövőben is számolhatok vele, mert jelenléte pozitív hatást gyakorol az egyre inkább fiatalodó magyar női válogatott tagjaira

– nyilatkozta Hüttner, akit a férfiakra áttérve arról kérdeztük: mit tud Kopasz Bálintról, aki a 2021-es tokiói olimpián győzött, viszont Párizsban „csak” bronzérmet szerzett.

A korábbi hírekkel ellentétben nem adja fel, vízen van Algyőn, illetve folytatja tréningjeit a szegedi Maty-éren. Ez megnyugtató, hiszen a sportág alapértékéről van szó

– reagált a szakember.

Kopasz Párizsban Varga Ádámmal szerepelt párosban a kajak kettesek 500-as távján, de csalódást okoztak.

„Két világklasszisunk közös hajóba ültetése egy próbálkozás volt, de mivel fő számukra, az egyes 1000 méterre összpontosítottak, az 5-6 közös tréning kevés volt. Az A-fináléról való lemaradásukat a középfutamban egy baki okozta. A vezérevezős Bálint a cél előtt azt hitte, övék a továbbjutó hely, ezért oldalra pillantott, noha két húzást még meg kellett volna tennie. Ez elmaradt, így az Egyesült Államok kettőse megelőzte őket, a B-mezőnyben folytatták, végül az összesítésben a 15. helyen zártak” – tárta fel az okot Hüttner Csaba.