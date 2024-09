Kezdődik az öldöklő csata, Marco Rossi csapata már a világbajnokságért harcol

Az Európa-bajnokság után visszatér Németországba a magyar fociválogatott. Marco Rossi együttese a csoportkör után búcsúzott a nyári tornán, Marco Rossi csapata most Düsseldorfban, a németek ellen kezdi meg a Nemzetek Ligáját (szombat, 20.45, M4 Sport). A sorozat hat meccsből áll, s idén ősszel véget is ér. Hatása azonban sokkal tovább tarthat, ugyanis a 2026-os világbajnoki szereplésünk is függ tőle. Magarország 1986 óta, azaz közel 40 éve nem szerepelt vb-n.

Marco Rossi csapata az Eb után azonnal visszatér Németországba Fotó: Illyés Tibor

A Nemzetek Ligájában ellenfeleink Németország, Hollandia és Bosznia-Hercegovina lesznek.

A magyar válogatott csoportjának programja:

1. forduló (szeptember 7.)

Németország-MAGYARORSZÁG

Hollandia – Bosznia-Hercegovina

2. forduló (szeptember 10.)

MAGYARORSZÁG – Bosznia-Hercegovina

Hollandia-Németország

3. forduló (október 11.)

Bosznia-Hercegovina – Németország

MAGYARORSZÁG-Hollandia

4. forduló (október 14.)

Bosznia-Hercegovina – MAGYARORSZÁG

Németország-Hollandia

5. forduló (november 16.)

Németország – Bosznia-Hercegovina

Hollandia-MAGYARORSZÁG

6. forduló (november 19.)

Bosznia-Hercegovina – Hollandia

MAGYARORSZÁG-Németország

Magyarország az A ligában szerepel, a csoportgyőztes tehát biztosan ott lesz jövő nyáron az NL négyes döntőjében. Két éve nagyon közel voltunk ehhez a bravúrhoz, az utolsó meccsen előztek meg minket az olaszok.

Marco Rossi csapata így juthat ki a világbajnokságra

Ezt követően jöhet a harc a világbajnokságért. 2026-ban először 48 csapat lesz ott a tornán, Európából az eddig 13 helyett 16 válogatott. A selejtezőcsoportokat 2024 végén sorsolják, a meccseket 2025 tavaszától 2026 márciusáig rendezik. Magyarország közel 40 éve, 1986-ban volt utoljára vb-n, ennek a hosszú böjtnek a lezárása a következő másfél év célja.

A selejtezők kiemelése függ a Nemzetek Ligája-szerepléstől is. 12 csoportot sorsolnak majd ki, a 12 győztes automatikusan indulhat a világbajnokságon. A maradék négy helyért 16 válogatott csap össze négyes csoportokban: a 12 csoportmásodik mellett a Nemzetek Ligája négy legjobb - vb-re nem kijutó - csapata lesz ott a rájátszásban

A 2026-os viadalt 3 ország, Amerika, Kanada és Mexikó együtt rendezi.