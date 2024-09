David Beckham egyetlen szóval reagált az újabb csodára

David Beckham tavaly ősszel meghódította a televíziós streaming-platformot is. Életéről készített négyrészes szatot a Netflix, kezdve a manchesteri évekkel, a madridi galaktikuskorszakkal és persze az amerikai kalanddal. A sorozatban láthatjuk David családját, feleségét, s jelenlegi életét is. Most egy díjat is besöpört a mű, a dokumentumsorozatot Emmy-díjjal ismerte el egy grémium. A főhős David Beckham ugyan személyesen nem volt jelen a díjátadó ceremónián, viszont egyetlen elragadtatott jelzővel fogadta az elismerést:

Hihetetlen.

David Beckham Fotó: AFP

Beckham távollétében a Netflix-sorozat producere, Fisher Stevens vette át a díjat, viszont az eseményt mobitelefonos kapcsolat formájában Beckham és a felesége, Victoria is átélhette - írja a Daily Mail.