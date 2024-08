Súlyos döntést hoztak Marco Rossi felfedezettjéről: közbeszólt a City

Noha vélhetően idén is a feljutásért küzd majd a Lommal a belga másodosztályban, Vancsa Zalán csapata vereséggel (1-2) kezdte a 2024/25-ös futballszezont. Beverenben nem mindennapi nehézségekkel kellett szembenéznie Steve Boulder vezetőedzőnek: egy sérüléshullám mellett három játékosát tulajdonosi döntés miatt még a kispadra sem ültethette le (azon ifistákkal kiegészülve is csak hatan ültek). Két játékostársával együtt Vancsa ügyében a Manchester Cityt is tulajdonló City Group szólt közbe.

Vancsa Zalán tavaly a Lommel házi gólkirálya volt Fotó: Belga via AFP

A 19 éves, kétszeres magyar válogatott Vancsa Zalánt, valamint a belga kapust, Jari De Bussert és a perui védőt, Kluiverth Aguilart nem engedte bevetni az abu-dzabi hátterű befektetőcég.

Edzett, de nem játszhatott Vancsa Zalán

– Kedden még edzettek, aztán szerdán at mondták nekik, hogy nem játszhatnak – árulta el Lucas Schoofs középpályás Vancsáék faramuci helyzetéről.

A világszerte számos fociklubot működtető City Group 2022 januárjában 3 millió euróért (1,2 milliárd forint) vette meg az akkor még csak 17 éves az Vancsa Zalán játékjogát az MTK-tól, majd az év nyarán vezényelte a belga másodosztályú Lommelhez. Az előző szezonban, még mindig tiniként, 36 tétmeccsen 13 góllal és 5 gólpasszal adta hozzá a maga a részét a csapat teljesítményéhez (Marco Rossi felfedezettje ugyanakkor csak a tartalékok közé került az Európa-bajnoki kerethirdetéskor). Az anyagi háttért biztosító befektetőcsoport most úgy döntött, kölcsönadják a tehetséges magyar légióst egy magasabban jegyzett csapatnak, ahol tovább fejlődve még feljebb srófolhatja az értékét, amelyet jelenleg 1,2 millió euróra (471 millió forint) taksál a Transfermarkt.

A Manchester City és a Lommel mellett a spanyol Girona (itt már játszik magyar tehetség, Yaakobishvili Antal személyében), a francia Troyes, az olasz Palermo, az amerikai New York City, az ausztrál Melbourne City, az indiai Mumbai City, az uruguayi Montevideo City Torque és a kínai Sencsen Peng City is a klubcsaládhoz tartozik.