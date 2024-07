"Még nem dőlt el a továbbjutás" - kimondta a Fradi edzője, ebben kell fejlődni

Gyakorlatilag már az első meccsen elintézett minden fontos kérdést a Ferencváros focicsapata a Bajnokok Ligája második selejtezőkörében. A Fradi hazai pályán 5-0-ra verte a walesi The New Saints gárdáját, ezzel nem csak a továbbjutás lehet meg, hanem egy garantált csoportkör az őszre. Adama Traoré mesterhármast szerzett, de Marquinhos és Kristoffer Zachariassen is betalált. Az este egyik főszereplője mégis a gárda új vezetőedzője volt. A holland Pascal Jansen túl van első meccsén az FTC kispadján, s igencsak diplomatikusan nyilatkozott a lefújás után

Pascal Jansen 17 ezer néző előtt mutatkozott be, Fotó: Polyák Attila, Origo

Még nem dőlt el a továbbjutás, de ez számunkra jó az ötgólos különbség. Úgy kell készülnünk, hogy a második meccset, a visszavágót is megnyerjük

- mondta Jansen, aki a pozitívumok mellett kiemelte, miben kell még fejlődniük

- A szurkolók csodálatosak voltak, remélem élvezték a mérkőzést. Szépen és agresszíven játszottunk, de egy folyamat kellős közepén vagyunk. Keményen dolgoztunk, nagy terhelést kaptak a játékosok. Nem vagyunk még teljesen fittek, erőnlétileg fejlődnünk kell. A fáradtság a mi szótárunkban nem szabad, hogy szerepeljen

Mindeközben a dán Midtjylland 3-0-ra nyert Andorrában, így szinte minden bizonnyal - ha egyik párharcban sem lesz bombameglepetés - dán ellenfele lesz a Ferencvárosnak a BL harmadik selejtezőkörében.