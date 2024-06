Kiakadt a nemzetközi sajtó: az egész világ Varga Barnabásra figyel

Tegnap minden magyar egy emberként ült a kivetítő elé, hogy szívből szurkoljon a magyar válogatottnak. Sorsdöntő mérkőzésünk volt ugyanis: egészen a skótok elleni mérkőzésig 0 pontunk volt, ahhoz tehát, hogy legyen esélyünk a továbbjutásra, mindenképpen győznünk kellett. A mérkőzés rendkívül szoros volt, és egészen a 100. percig nem született gól. A magyar és a skót szurkolók fergeteges hangulatot teremtettek a stadionban, egy rettenetes baleset azonban sokkolta a lelátót. Varga Barnabás ugyanis nagyon súlyosan megsérült.

Varga Barnabást kórházban kezelik

Ahogyan azt már többször megírtuk, Varga Barnabás a tegnapi mérkőzésen nagyon súlyos balesetet szenvedett, majd kórházba kellett szállítani. A magyarok a helyszínen vagy a tévé képernyőjén láthatták, ahogyan a stáb nagyon lassan reagált, és végül Szoboszlai Dominik rángatta be a hordágyat. Drámai pillanatokat éltünk át, amikor fallal vették körbe, hogy a kamerák ne láthassák a játékost. De nem csak a magyarokat ijesztette meg a látvány. Mára ugyanis az egész nemzetközi sajtó a balesettel foglalkozik.

Európa legolvasottabb portáljainak címlapjaira került az eset. A The Sun például arról ír, hogy Szoboszlai Dominik, a Liverpool sztárja kifejezte csalódottságát az UEFA egészségügyi stábjával kapcsolatban, és most azt sürgeti, hogy változtassák meg a protokollt. A focival foglalkozó közösségi oldalakat egyébként elárasztották azok a képek, amelyeken Szoboszlai Dominik húzza be a hordágyat, és a világ minden pontjáról azt kommentálják, hogy ilyen egy igazi kapitány.