Egy hét pihenő jutott csak a magyar focistáknak, Marco Rossi válogatottja hétfőn elkezdte a felkészülést a németországi Európa-bajnokságra. Szövetségi kapitányunk a kerethirdetéskor nem hagyott kérdőjeleket, azt a 26 labdarúgót jelölte meg, akiket a tervek szerint kivisz magával a tornára. Noha vannak tartalékok, őket csak sérülés esetén nevezi be a tornára. A fiúk Szoboszlai Dominik csapatkapitány vezetésével hétfőn vették be a telki edzőközpontot.

Veretlen a válogatott, mióta Szoboszlai a csapatkapitány Fotó: Illyés Tibor

A Liverpool focistájának számára fontos, hogy elkezdhette a felkészülést, ő ugyanis sok csapattársával ellentétben még sosem járt Európa-bajnokságon. A 2016-os szerepláésnél még csak 16 éves volt, 2021-ben pedig drámai okok miatt maradt ki a keretből. Akkor az Izland elleni pótselejtezőn Szoboszlai lőtte ki a csapatot az Eb-re, tavaszra azonban megsérült. Hiába reménykedett mindenki az utolsó pillanatokig, Marco Rossi néhány nappal a torna előtt, június 1-én jelentette be, le kell mondanunk Szoboszlai játékáról. A Liverpool "nyolcasa" így most mutatkozhat be, rögtön csapatkapitányként.

Rossi egyébként kiemelte, a selejtezők alatt egyszer sem fordult elő olyan, hogy ne kelljen valakiről lemondania sérülés miatt. A jelenlegi keret a "lehető legerősebb", csak amiatt kell izgulni, hogy Lang Ádám és Fiola Attila is teljesen felépüljön a tornára.

Szoboszlai és Rossi, a kapitány Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

A magyar válogatott programja:

Június 4., kedd: Írország-Magyarország 20.45 (Dublin, felkészülési mérkőzés)

Június 8., szombat: Magyarország-Izrael 18.00 (Debrecen, felkészülési mérkőzés)

Június 10., hétfő: Utazás Németországba (Weiler im Allgäu)

Június 15., szombat: Magyarország-Svájc 15.00 (Köln, Eb-csoportmeccs)

Június 19., szerda: Németország-Magyarország 18.00 (Stuttgart, Eb-csoportmeccs)

Június 23., vasárnap: Magyarország-Skócia 21.00 (Stuttgart, Eb-csoportmeccs)