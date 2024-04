Szuper hírt kapott Szoboszlai, ő lehet a meglepő liverpooli edzőváltás nyertese

Az exklubját kikosarazó első számú jelölt, Xabi Alonso döntése óta számos edzővel összeboronálták már a Liverpoolt. A nyáron távozó Jürgen Klopp helyére esélyesnek tartják például a portugál Rúben Amorimot (Sporting), az olasz Roberto de Zerbit (Brighton), de a legújabb hírek szerint Arne Slot lehet a befutó. A 45 éves holland szakember Konferencialiga-döntőig (2021/22), bajnoki címre (2022/23) és holland kupagyőzelemre (2023/24) vezette a Feyenoordot.

Szoboszlai Dominik örömmel várhatja a közös munkát a holland edzővel a Liverpoolnál (Fotó: AFP)

Ő a minap kitérő választ adott a liverpooli érdeklődést firtató újságírói kérdésre („Mit válaszoljak, hogy ne legyen szalagcím? Kérem a következő kérdést!”), de korábban nem tagadta: a Feyenoord után Premier League-csapathoz vágyik. Tavaly már közel volt a Tottenham kispadjához, de idén még jobban járhat. A Mirror most már el is játszott a gondolattal, hogy a várható játékosmozgások után, Slot irányításával hogyan festhet majd a Liverpool tervezett kezdőcsapata.

A brit lap abból indul ki, hogy Klopp mellett a csapat korszakos sztárja, Mohamed Szalah is távozik az Anfield Roadtól. Az egyiptomi gólzsákért egy zsáknyi pénzt fizetne a szaúdi Al-Hilal, amiből három új játékosra is futná az új (?) edző kívánságlistájáról. Ami a Liverpool tavalyi magyar rekordigazolását, Szoboszlai Dominikot illeti, a tipp szerint nem kell tartania a nagy átalakulástól, sőt tán még a jelenleginél is fontosabb szerepet kaphat az angol sztárcsapatban.

A Klopphoz hasonlóan az agresszív, gyors támadófocira felesküdött Slot a hírek szerint nem nyúlna a Liverpool – olykor bizony lyukas – védelméhez, ott a kapus Alisson Becker előtt Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk és Andy Robertson helye biztos. Ellenben a középpályára már van egy kiszemeltje, a támadósorban pedig kettőt is cserélne. Előbbi a honfitársa, az a Teun Koopmeiners, aki éppen az Európa-ligából a Liverpoolt kiejtő olasz Atalanta legnagyobb értéke. Pont olyan, védekezésben és támadásban is rendkívül hasznos középpályás, amilyenből a cikk szerint jelenleg csak egy van a Vörösök keretében: Szoboszlai.

A világbajnok Alexis Mac Allisterrel alkotott hármasuk előtt, a támadósorban csak a kolumbiai balszélső, Luis Díaz maradna hírmondónak. Középcsatárként Slot „magával vinné” a Feyenoord mexikói centerét, Santiago Gimenezt, a jobb oldalon pedig a West Ham United angol csatára, Jarrod Bowen lehet Szalah utóda (ő szombaton éppen a Pool ellen bizonyíthat).

Ez lehet a Liverpool 2024/25-ös legerősebb 11-e: Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Mac Allister – Koopmeiners – Bowen, Gimenez, Díaz

