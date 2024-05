Kiderült, mit üzent Szoboszlai Dominik a távozó Kloppnak – fotó!

Mint ahogy arról a Metropol már beszámolt, Jürgen Klopp május 19-én búcsúzott Liverpooltól, a német tréner kilenc sikeres idényt zárt a csapatnál.

Fotó: AFP

A Premier League 2023/24-es szezonjának utolsó fordulóját ki szomorúan, ki izgatottan várta, hiszen a Wolverhampton elleni hazai meccsel véget ért Szoboszlai Dominik edzőjének az angliai kalandja.

Szoboszlai Dominik fájó búcsút vett az edzőjétől

A búcsú pedig nem is lehetett volna szebb, ugyanis a vasárnapi mérkőzést 2-0-ra nyerte a Liverpool, így a búcsú mellett még ünneplésre is volt oka a csapatnak. Az angliai együttes magyar játékosa, Szoboszlai Dominik külön is elbúcsúzott mesterétől, Instagram-oldalán osztotta meg a megható sorokat.

Megtiszteltetés volt, főnök!

– írta a magyar válogatott csapatkapitánya a Jürgen Kloppal közös fotójához.

A német szakembert egyébként a Feyenoordtól távozó Arne Slot váltja a Liverpool vezetőedzői posztján.

