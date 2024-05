Sztankovics elbújhat, Szoboszlai új edzőjéért bankot robbant a Liverpool

Egyre gyakrabban fizetnek a futballklubok nem csak a máshonnan elcsábított labdarúgókért, de az edzőkért is, akik még érvényes szerződésük dacára szegődnek egyik csapat éléről a másikéra. A napokban így tett például Dejan Sztankovics is: a szerb tréner a Nemzeti Sport szerint mintegy 200 ezer euróért (78 millió forint) cserébe hagyta ott a Fradit még az Újpest elleni szezonzáró derbi előtt, hogy aláírjon az orosz Szpartak Moszkvánál. Rövidesen hivatalossá válhat az is, hogy a Feyenoordtól távozó Arne Slot váltja Jürgen Kloppot a Liverpool vezetőedzői posztján. Ahogy a Premier League élklubja, a Szoboszlai Dominikék irányítását átvevő holland szakember vételára is más liga: sajtóhírek szerint minden idők 5. legdrágább edzőigazolása lesz.

Arne Slotot több mint 5 milliárd forintnyi összegért engedi el a Feyenoord a Liverpoolhoz Fotó: NurPhoto via AFP

Az érdekelt klubokhoz közeli források egyöntetűen arról számolnak be, hogy Slot elengedéséért cserébe 13-15 millió euró (5-5,8 milliárd forint) közötti összeget fizet a Liverpool. Ennél többet eddig csak négy tréner ért meg új kenyéradójának. Az alábbiakban megmutatjuk a jelenlegi top 5-ös listát:

A legdrágábban kivásárolt fociedzők: 1. Julian Nagelsmann (RB Leipzig–Bayern München, 2021)

és Graham Potter (Brighton–Chelsea, 2022) 25 millió euró (9,7 milliárd forint); 3. José Mourinho (Internazionale–Real Madrid, 2010) 16 millió euró (6,2 milliárd forint); 4. André Villas-Boas (Porto–Chelsea, 2011) 15 millió euró (5,8 milliárd forint); 5. Brendan Rodgers (Celtic–Leicester, 2019) 10,5 millió euró (4,1 milliárd forint). (Forrás: Transfermarkt)

A Liverpool vasárnap (17.00, tv: Spíler2) hazai pályán a Wolverhampton ellen búcsúzik a szezontól és Klopptól.

