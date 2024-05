Különleges kiszemelt a Fradinál: negyedosztályból a csúcsra ugrott csodaedzőt csábítanak

Kurtán-furcsán távozott a Paks elleni vesztes Magyar Kupa-döntő (0-2) másnapján Dejan Sztankovics az FTC labdarúgóinak éléről. Miután stábjával együtt már alá is írt az orosz Szpartak Moszkvához, az NB I vasárnapi szezonzáró derbijén, az Újpest ellen Leandro de Almeida irányítja a Fradit. Persze aligha sokáig: a bajnokcsapat honlapján kiemelték, hogy nem volt meglepetés a szerződésbontás, felkészültek a helyzetre, Kubatov Gábor elnök pedig nyilván nem véletlenül nyilatkozott már két hete, hogy Sztankovicsot bármikor kivásárolhatják a szerződéséből. Ebből következően az utódjelölteket sem most kezdik keresni – a máris felmerült nevek közül pedig a legérdekesebb Marek Papszun sikertörténete.

Marek Papszun a 3. ligától juttatta élvonalbeli bajnoki és kupagyőzelemig a Rakówot

Fotó: NurPhoto via AFP

„Folyamatosan nézem az edzői piacot, most is van képben lengyel szakember, aki tornatanárból lett fantasztikus edző, és nagyon jó szisztémát rakott össze” – utalt rá május elején Kubatov.

A 49 éves edzőt 2016-ban a sokadik kiscsapatánál, a negyedosztályú Swit Nowy Dwór Mazowieckinél szemelte ki magának az akkor harmadik ligás Raków Czestochowa élén nagy terveket szövögető lengyel multimilliárdos, Michal Swierczewski.

A dúsgazdag üzletember a bizniszét (egy elektronikai bolthálózatot) is a semmiből építette naggyá, és ugyanezt tervezte szülővároskája focicsapatával is, amely a 90-es években egyszer megjárta ugyan a lengyel élvonalat – ő is akkortájt szeretett belé –, de jobbára alacsonyabb osztályokban, a 4. és a 2. liga között liftezett le-föl. Miután a 108-szoros válogatott Dortmund-sztár, Jakub Blaszczykowski a testvérével és a nagybátyjával együtt hiába próbálta újra felemelni nevelőegyesületét, a távozásuk után vette át a kormányrudat Swierczewski.

A fejébe vette, hogy miként az üzletben, a futballban is pénzszórás nélkül, észszerű költekezéssel, inkább a fejlődőképes szakemberekbe áldozva próbál sikereket elérni. Miután a helyi sajtóhíreket bújva felfigyelt az edzőkollégái által dicsért, de „névtelen” Papszunra, a YouTube-on is meggyőződött róla, milyen szimpatikusak a nyilatkozatai. Megbeszélt egy találkozót a testnevelés és történelem szakos tanárból lett futballedzővel, de előző nap inkognitóban megnézte a negyedosztályú csapata meccsét is – amit a Swit simán elvesztett

(0-3).

„Másnap Marek semmit sem szépítgetett. Objektíven értékelt, és ugyanazt mondta, amit én is láttam. Nem kamuzott, pedig fogalma sem volt arról, hogy láttam a meccset” – mesélte el az üzletember, akit az őszinteségével és tárgyilagosságával meg is nyert magának Papszun: 2016 áprilisában ő lett a Raków Czestochowa edzője.

Witamy ponownie Trenerze.



Medaliki, naszą drużynę w sezonie 2024/2025 poprowadzi Marek Papszun.



Szczegóły 👉https://t.co/2KQhWrOfp3 pic.twitter.com/oN7NyLgPOR — Raków Częstochowa 🥇Mistrz Polski| parody account. (@randomowytroll) May 7, 2024

Kétéves ciklusokban tervezték az előrelépést a harmadosztályból. 2017-ben jutottak föl a második ligába, 2019-ben az élvonalba, ahol aztán 2021-ben már bajnoki ezüstéremmel és kupagyőzelemmel ünnepelték a klub alapításának 100. évfordulóját. A 2022-es újabb második hely után, 2023-ban jött össze a legnagyobb cél, a lengyel bajnoki cím megszerzése.

Mindezt úgy, hogy bár a tulaj megengedhette volna magának a költekezést, sztárok helyett tudatos, takarékos igazolásokkal operáltak: a legdrágább szerzeményük csak a 20. volt a legtöbbet kóstáló lengyel átigazolások listáján. A klub és Papszun stratégiája sem a kimagasló csillagokra, hanem a csapategységre épült: hat támadója is legalább 8 gólig jutott.

Partizan-harc a másik Fradi-jelöltért A Nemzeti Sport szerint a szerb Vladimir Ivics lehet a ferencvárosi vezetők másik kiszemeltje. A 46 éves Ivics márciusban jött el az orosz Krasznodartól, előtte nyert izraeli bajnokságokat (Makkabi Tel-Aviv) és görög kupát (PAOK), dolgozott az angol Watfordnál is. Szerb hírek szerint a Partizanhoz várják haza egykori klubja szurkolói, akiknek hideg zuhany lesz, ha Ivics – aki évi 2 millió euró (780 millió forint) körüli fizetésre tartat igényt – Belgrád helyett inkább Budapestre jön dolgozni.

Közben a negyedosztályú vereségtől az élvonal csúcsáig jutott trénert 2016-tól minden évben megválasztották az év legjobbjának az adott bajnoki osztályban. A bajnoki arannyal a nyakában aztán a „tornatanárból lett csodaedző” – aki az Origón is olvasható bemutatása alapján minden meccs után riportot írat a játékosaival a saját értékelésükről, gondolataikról – fogta magát és távozott.

A magyarországi lehetőséggel foglalkozó egyik lengyel cikk szerint Papszun hibázott, amikor otthagyta a Rakówot, abban a reményben, hogy csatlakozhat egy ambiciózus külföldi projekthez. Azóta összeboronálták ugyan a lengyel válogatottal, az ukrán Dinamo Kijevvel és Sahtar Donyeckkel, a görög Olimpiakosszal, az izraeli Makkabi Haifával és az angol Sunderlanddel is, újabban pedig a Rakówhoz történő visszatérésével kacérkodik, de eddig egyikből sem lett semmi. Papszun tavaly nyár óta a megfelelő ajánlatra vár. Talán a Fradié lehet az?

Hirdetés: Regisztrálj most a megújult TippmixPro-ra és használd egyedi bónuszkódodat, hogy tiéd lehessen a 100%-os feltöltési bónusz akár 30 000 Ft-ig! Bónuszkód: MW30