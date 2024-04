Kiadta a jelszót az Eb-re a Chelsea-hez hívott magyar focista: „Minél tovább ottmaradni!”

Az idei, első Premier League-szezonjáról, a nyári Európa-bajnokságról és a sztárklubok iránta mutatott érdeklődéséről is nyilatkozott Kerkez Milos a BBC-nek. A Bournemouth 20 éves magyar labdarúgója eddig is várakozáson felül teljesített az angol középcsapatban, de legutóbb, a Manchester United ellen – részben számára új poszton, balhátvéd helyett támadó balszélsőként – a mezőny legjobbja volt. Nem csoda, hogy az utóbbi hetekben éppen az MU-val és a Liverpoollal, a legkomolyabban pedig talán a Chelsea-vel is hírbe hozták.

Kerkez Milost motiválja az angol sztárklubok érdeklődése Fotó: Koncz Márton / Nemzeti Sport

Kerkez többek között elmondta: a magyar válogatottban eddig is kicsit támadóbb felfogásban játszhatott, mint a klubjában, de számára úgyis az a lényeg, hogy minél többet lehessen a pályán és fejlődhessen. Abban pedig nincs nagy különbség, hogy védőként is kell tudni támadni, támadóként is védekezni – és végső soron minden poszton sokat kell futni és küzdeni. Erre készül a bajnokság hajrájában is, és a nyári Eb-re veretlenül bejutott magyar válogatott tagjaként Kerkez már alig várja a németországi torna meccseit is.

– Nagyon izgatottak vagyunk. Magabiztosak vagyunk, tudjuk, hogy fontos pontokat szerezhetünk a csoportban. Élvezni akarjuk a tornát. Magyarországon mindenki boldog az eddigi teljesítményünk miatt, és nagyon sokan utaznak majd ki szurkolni nekünk.

Klassz, hogy ott leszünk és minél tovább ott is akarunk maradni

– mondta az ifjú kora ellenére már (a liverpooli Szoboszlai Dominik mögött) a második legtöbbre taksált magyar focista.

Kerkez egyébként úgy érzi, máris rengeteget fejlődött Angliában, és reméli, hogy Szoboszlai és az ő jó példáját követve mielőbb még több futballistánk szerepelhet a világ legerősebb bajnokságában. Az iránta érdeklődő sztárklubok csábításával kapcsolatban kiemelte: ő nem igazán foglalkozik ezekkel a hírekkel – a focin kívül minden mást az őt segítő környezetére bíz –, de további fejlődésre és erőbedobásra motiválja, hogy igazi nagycsapatok figyelik.

