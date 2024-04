„Nagyon örült, egyben meg is hatódott" - a Fradi edzőjéről beszélt Hajnal Tamás

Csütörtökön visszatért a Ferencvároshoz a vezetőedző, Dejan Sztankovics, aki korábban Milánóba utazott, ahol kórházba került az idősebb fia. Hajnal Tamás, a Fradi sportigazgatója a Magyar Nemzetnek elmondta, a tréner nagyon meghatódott, ahogy a szurkolók a támogatásukról biztosították a zalaegerszegi meccsen.

Hajnal Tamás (balra) már a következő idényre is készül Fotó: Nemzeti Sport

"Nagyon örült, egyben meg is hatódott. Már a mérkőzés közben elküldtem neki a fényképet, az a támogatás, amit a szurkolóktól kapott, óriási erőt adott neki." - fogalmazott Hajnal. - Bízunk benne, hogy minden jól fog alakulni az elkövetkezendő időkben, és Dejan velünk tud lenni végig, de ezt majd az élet megmutatja az elkövetkezendő napokban".

A tavasszal még veretlen Ferencváros már szombaton, a Kisvárda legyőzésével biztossá teheti az újabb bajnoki címet.

"Óriási élmény lenne a csapatnak és a szurkolóknak is, bízunk benne, hogy már szombaton, a Kisvárda elleni meccsen bekövetkezik, hogy sorozatban hatodszor is megnyerjük a magyar bajnoki címet. Hasonlóra klubunk hosszú története során még nem volt példa, ez is mutatja, hogy milyen kiemelkedő teljesítmény. Nagy motivációt is jelent ez egyben, szeretnénk ezen az úton maradni és további címeket begyűjteni. Célunk, hogy próbáljuk tovább erősíteni a csapatot, jelenleg is intenzíven dolgozunk" - fogalmazott Hajnal.

Ha a Ferencváros a szombaton 17 órakor (tv: M4 Sport) kezdődő meccsen legyőzi a Kisvárdát a Groupama Arénában, akkor megnyeri a bajnokságot.

