Támad az utánpótlás: apjuk babérjaira törnek Messi, Ronaldo és társaik fiai

Számtalan magyar és nemzetközi példát láthattunk már arra, hogy kiváló futballisták gyermekéből még kiválóbb lesz. Elég ha csak idehaza idősb Puskás (Purczeld) Ferencre és fiára, a Szoboszlai-családra vagy éppen a szintúgy válogatott Marozsán Jánosra és lányára, a (sajnos németként) a női foci világklasszisává lett Marozsán Dzseniferre gondolunk, nem beszélve napjaink legértékesebb játékosáról, Erling Haalandról és apjáról, a Manchester Cityt szintén megjárt Alf Inge Haalandról. Az alábbi összeállításban szereplő sztárcsemeték még útjuk elején járnak, de a génjeik alapján ők is sokra vihetik a sportágban.

Cristiano Ronaldo és legidősebb fia, Cristiano Junior: a gyerek bajnoki címre vezette az Al-Nasszrt, az apa képtelen rá Fotó: Getty Images

Egyikük ereiben a legendás Diego Maradona vére folyik, másikuk egyetlen szezonban 56 gólt szórt és alig 12 évesen már zsíros szponzori szerződést kapott.

Benjamin Agüero – 15 éves

Édesapja sem akárki; a 101-szeres argentin válogatottként visszavonult Sergio "Kun" Agüero, de még rajta is túltesz a nagypapa, Diego Maradona.

Minden idők egyik legjobb focistájának unokája eddig a Tigres akadémiáján nevelkedett, de nemrég átigazolt apja nevelőegyesületébe, az Independientébe.

Kai Rooney – 14 éves

A legnagyobb sikereit a Manchester Unitedben és a 120 meccsen szolgált angol válogatottban arató Wayne Rooney legidősebb fia régi jeget törhet meg az Old Traffordon.

Korábban még nem történt olyan, hogy apa és fia is szerepelt a Vörös Ördögöknél, de Kai a klub ificsapataiban lépked előre a szamárlétrán. Nem is akárhogy: az U12-ben például 56 gólos szezont zárt. Nyilván a neve is hozzásegítette, mindenesetre már régóta a Puma cég támogatja.

Damian van der Vaart – 17 éves

A 109-szeres holland válogatott Rafael van der Vaart (és a meseszép modell, Sylvie Meis) fia csak tavaly igazolt apja nevelőegyesületébe, az Ajaxba.

Eddig a dán Esbjergnél cseperedett, ahol a játékosként a Hamburgot, a Real Madridot és a Tottenhamet megjárt apja pályaedzőként dolgozott.

Shane Kluivert - 16 éves

A 79-szeres holland válogatott Patrick Kluivert négy gyermekéből kettő már profi futballista (Justin a Bournemouth, Ruben a Dordrecht játékosa), és hozzájuk csatlakozhat rövidesen az öccsük is.

Shane már hét éve a Barcelona világhírű akadémiáján nevelkedik (apja a katalánok csatára és sportigazgatója is volt).

Cristiano Ronaldo Jr. – 13 éves

Az ötszörös aranylabdás, 205-szörös portugál válogatott Cristiano Ronaldo legidősebb fia – apja pályafutásával párhuzamosan – már eddig is sztárklubokban játszott. Szerepelt a Real Madrid, a Juventus, majd a Manchester United korosztályos csapataiban is.

A gólerős csatár hírében álló Ronaldo-trónörökösnek tavaly visszalépés volt a szaúdi Al-Nasszr ifijei közé menni, mindenesetre nemrég bajnoki címre vezette a csapatát. Apjának ez sem tavaly, sem (minden jel szerint) idén nem sikerül...

Shaqueel van Persie – 17 éves

Robin van Persie 102-szer játszott a holland válogatottban, de talán ennél is büszkébb arra, hogy nemrég a Feyenoord U19-es csapatában pályára küldhette a fiát az ifjúsági Bajnokok Ligájában.



Shaqueel egyelőre a holland U17-es válogatottságnál tart.

Thiago Messi – 11 éves

Apja, Lionel Messi egyelőre 8 Aranylabdánál és 180 argentin válogatottbeli meccsnél tart – valószínűleg már csak utóbbi szám növekedhet.

A három Messi-fiú legidősebbje – Ronaldo gyermekéhez hasonlóan, apja szerződésétől függően – eddig a Barcelona és a Paris Saint-Germain utánpótlásában tanulta a szakmát. Az ő fejlődése szempontjából sem ideális, hogy a világbajnok apuka az amerikai Inter Miamihoz igazolt levezetni, de esetében is igaz lehet: többet tanulhat az apjától, mint bármelyik ifiedzőtől.

