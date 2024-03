Jean-Paul Boëtius holland labdarúgó a közösségi oldal nyilvánosságra hozott közleményben jelentette, hogy a rák ismét megtámadta a szervezetét, ezért kemoterápiás kezelések várnak rá. A labdarúgó egyszer már legyőzte a gyilkos kórt, ezt követően tavaly tavasszal néhány meccsen játszott is a Dárdai Pál által irányított Hertha Berlinben. Most közösségi oldalán számolt be a szomorú fejleményekről.

"Egy nehéz időszak és az előre lépés reményében végzett kemény munka után meg kell osztanom veletek valamit. Annak ellenére, hogy egyszer már legyőztem a rákot, a daganat most ismét elterjedt a hasi nyirokrendszerben. Ami azt jelenti, hogy kemoterápiás kezelések, majd rehabilitáció vár rám. Szeretném a legmélyebb hálámat kifejezni a tőletek kapott szeretetért és támogatásért, ami rengeteg reményt ad. Izgatottan várom a napot, amikor újra egy telt házas stadionban focizhatok. Ott találkozunk!" - idézi a közleményt az Origo.

A 29 éves szélső karrierje során megfordult a Feyenoord, a Basel, kölcsönben a Genk, valamint az egyaránt német Mainz és Hertha csapatában.