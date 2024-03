Báder Márton elnökként szeretne legalább olyan eredményes lenni, mint játékosként volt

Báder Márton fiatalon, 42 évesen lett a magyar kosárlabdázók elnöke. A sportágában nemcsak a magasságával, hanem tudásával és az eredményeivel is hamar kitűnt fiatalon, bár saját maga szerint későn kezdte el ezt a játékot. Még kiskorúként mutatkozott be a hazai élvonalban, majd hamarosan külföldön is megállta a helyét, és az Euroligában is komoly tekintélyt vívott ki magának, volt szlovén, szerb, négyszer pedig magyar bajnok. Két meccs választotta el a százszoros válogatottságtól, és a Magyar Nemzet interjújából az is kiderül, miért nem játszott Európa-bajnokságon, és elnökként mik a legfontosabb céljai.

Báder Márton a magyar kosárlabda szolgálatára esküdött fel (Fotó: Bach Máté / Magyar Nemzet)

Egy kosárlabdázó számára inkább áldás, mint átkos a 210 centiméteres magasság, még ha amúgy jár is némi nehézséggel. Báder Márton családjában nincsenek égimeszelők, ő azonban ekkorára nőtt meg, és ezzel igyekezett is élni. Csak 13 évesen kezdett el szervezett formában kosárlabdázni, ami szerinte késő, mert a fejlődés lépcsőzetes, és ha valaki nem tizenéves kora előtt szerzi meg az alapokat, később már nem feltétlenül tudja pótolni.

A Magyar Nemzetnek adott interjújában Báder Márton elmesélte, hogy egészen fiatalon miért mondott nemet minden kosárlabdázó álmára, az amerikai ajánlatra:

„A malibui Papperdine Egyetemhez el is mentem, minden tetszett, kezet fogtunk, úgy tűnt, minden rendben lesz. Aztán amikor hazajöttem, kiderült, hogy még el akarnak küldeni egy felzárkóztató iskolába, amelyen azok szoktak részt venni, akiknek rossz a tanulmányi eredményük. Rám ez nem volt igaz, angolul is jól beszéltem, így nem éreztem korrektnek, hogy megbeszéltünk valamit, ők pedig azt egyoldalúan megváltoztatnák. Bár lett volna más lehetőség is, én úgy döntöttem, Amerikával végeztem, és inkább Európára összpontosítok.”

Bár játszott a spanyol, a görög és az ukrán élvonalban is, a legtöbb évet dél-szláv csapatoknál töltötte el, ezt a döntését sem bánta meg, mert a húszas évek elején már a kontinens elitjében, az Euroligában játszhatott. Büszke magyarként azért akart külföldre, pontosabban a miénknél erősebb bajnokságba szerződni, hogy kosárlabdázóként kihozhassa magából a maximumot. Elmondása szerint a légiósok élete sem fenékig tejfel, az interjúból megtudni, hogyan jutott el egy sztárklubnál a mellőzöttségtől a hónap játékosa címekig.

Szóba került az is, hogy a válogatottal miért nem volt sikeres, amiből kiderült, hogy ha akkor a mai rendszer élt volna, ma három Európa-bajnoki részvétellel büszkélkedhetne. A honvágy hozta haza, a visszavonulása után klubvezető lett, tavaly májusban pedig megválasztották a magyar szövetség elnökének. Ezzel zárta az interjút:

Én ennek a sportágnak a szolgálatára, a fejlesztésére esküdtem fel, és nem engedhetjük meg, hogy bármilyen rossz viszony hátráltassa ezt a munkát. Az összefogás szó talán közhelyesen hangzik, de ennek a megteremtése az egyik fő célom, és ezt egyaránt be kell látnia a fővárosnak és a vidéknek is.

