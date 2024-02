Szívszorító, Angliában még mindig gyászolják a fiatalon elhunyt magyar focistát

A téli átigazolási szezon lejárta előtt talált magának ideiglenes focicsapatot Callum Styles magyar válogatott labdarúgó. Honosított játékosunknak azért is volt fontos a csere, hogy így kapjon játéklehetőséget a nyári Európa-bajnokság előtt. A harmadosztályú Barnsley helyett a második ligás Sunderlandbe került kölcsönbe Styles. Kölcsönszerződése vételi opciót is tartalmaz, új állomáshelye pedig úgy jelentette be őt, hogy Styles a klub történetének második magyar focistája.

A Facebookon a hozzászólók azonnal reagáltak, mindenki tisztában van azzal, ki volt az első magyar a Sunderland együttesében. Fülöp Márton magyar válogatott kapus 2006 és 2010 között erősítette az angol együttest, összesen 45 találkozón kapott szerepet. Fülöp 24 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban is, 2013-ban azonban tragikus fordulatot hozott a karrierje. Gyilkos kór támadta meg a szervezetét, s noha óriásit harcolva ebben a csatában sokáig nyerésre állt, 2015 novemberében, mindössze 32 éves korában elhunyt.