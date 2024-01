Kiderült Szoboszlai Dominik titka: ebben a legjobb

Nem csoda, hogy Jürgen Klopp vezetőedző és a Liverpool szurkolói is nagyon várják vissza az újévi combsérülésből lábadozó Szoboszlai Dominikot. Az angol sztárklub tavalyi csúcsigazolása január 1. óta bajlódik a kisebb húzódásával, de így is a hírekbe került: a ’Pool-hírekkel foglalkozó This is Anfield blog szúrta ki, hogy egy futballstatisztikai oldal szerint a 23 éves magyar középpályás az európai topligák dobogósa, a Premier League legjobbja egy fontos összevetésben.

Szoboszlait nem véletlenül becsüli sokra Klopp: az egyik legfontosabb mutatóban jeleskedik – Fotó: AFP

Ami a labdavesztés utáni úgynevezett visszatámadásokat illeti, csak a Paris Saint-Germainben focizó uruguayi Manuel Ugarte, (meccsenként 7,9) és a Bayer Leverkusennel a német Bundesligában szárnyaló Florian Wirtz (6,8) előzi meg Szoboszlait (6,5), aki tehát ebben a tekintetben az angol bajnokság legjobbja.

A 22 éves, 60 millió euróra (23 milliárd forint) taksált Ugarte egyébként tavaly nyáron szintén szerepelt Klopp kívánságlistáján, de végül a PSG-t választotta. Ő a francia Ligue 1 negyedik, a 20 éves létére már 14-szeres német válogatott Wirtz pedig a német bajnokság harmadik legértékesebb játékosa.

A cikk emlékeztet, hogy az agresszív visszatámadásról ismert Liverpool egyik legnagyobb fegyveréről van szó, így „nem meglepő, hogy Klopp ekkora rajongója Szoboszlainak”.