„Csöndes, visszahúzódó srác” – Marco Rossi is számolhat a spanyol liga magyar tehetségével

A 19 éves magyar labdarúgó, Yaakobishvili Antal pályára lépett a spanyol felnőttbajnokságban, a La Ligában. A 19 éves hátvéd január 21-én csereként kapott lehetőséget a listavezető Gironában, amely 5-1-re verte Sevillát. A magyar édesanyától és grúz édesapától származó, magyar utánpótlás-válogatott játékos korábban az Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesületben (ASI-DSE) nevelkedett. A labdarúgó-szakosztályt vezető Zsimala György a Mandinernek mesélt a nem mindennapi tehetségről.

Yaakobishvili Antal Fotó: NurPhoto via AFP

„Mindig is magasabb volt, mint a kortársai. Ugyanakkor nagyon jól bánt a labdával, rettentően jól cselezett, és akkoriban a gólszerzés volt a legfontosabb neki is, ahogy a többi gyereknek is. Kiválóan rúgta a szabadrúgásokat már 4+1-es kispályás mérkőzéseken. Csöndes, visszahúzódó srác volt, de nagyon ügyes, technikás, gólérzékeny” – mondta Zsimala.

Antal 17 éves öccse, Áron a Barcelona U19-es csapatában véd, és már a katalán sztárcsapat első keretében is többször szerepelt. Zsimala szerint hamarosan a felnőttválogatott, tehát Marco Rossi szövetségi kapitány is számolhat Antallal.

„Yaakobishviliék esetében voltak szerencsés dolgok, kimentek 2017-ben Spanyolországba, ahol másfajta közegbe kerültek. Kiemelték őket a közegből, és volt olyan tudásuk, akaratuk, hogy meg is állták a helyüket. Nem adták fel, mentek, csinálták, kiválóan összpontosult bennük minden, amire szükségük volt. Nem féltettük őket, látva azt, milyen karakterek. Szerintem hamarosan felnőtt-válogatott szinten is fogjuk őket látni, mert egész jó anyagok” – fogalmazott a nevelőedző.

A teljes cikket a Mandineren olvashatod el.