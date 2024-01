„Most már jobb helyen van” – Szívszorító szavakkal búcsúzik Szoboszlai edzője

Hetvennyolc éves korában vasárnap elhunyt Franz Beckenbauer, a világ labdarúgásának meghatározó alakja, aki játékosként 1974-ben, szövetségi kapitányként pedig 1990-ben nyert világbajnoki címet a német válogatottal. A Császár becenéven ismert legendás futballista 1972-ben Európa-bajnok is lett. Honfitársa, a Liverpool edzője, Jürgen Klopp megemlékezett az elhunyt legendáról – írja a Magyar Nemzet.

Jürgen Klopp (Fotó: AFP)

„Ő volt a legjobb ember, akivel valaha találkozhattál: kiváló társaság volt, egyszerre volt vicces és intelligens. Másrészt Franz megtanított nekem valamit, amiről akkoriban nem tudtam, hogy később majd a hasznomra válik. Ez pedig az, hogyan lehetsz híres, hogyan szerepelhetsz sokat a médiában és hogyan lehetsz minden beszélgetés témája úgy, hogy közben önmagad maradsz. Ilyen volt maga Franz Beckenbauer is. Annak idején nem gondoltam volna, hogy odáig jutok, ahol most tartok. Többen ismernek, mint azt képes vagyok felfogni, és ha valaki találkozik velem, akkor én ugyanaz az ember vagyok, mint mindig. Szerintem nem lennék erre képes, ha nem találkoztam volna Beckenbauerrel. Franz óriási szerepet játszott az életemben. Egyszer elmondtam neki, hogy sokkal jobban ismerlek téged, mint te engem, mivel amióta az eszemet tudom, figyellek. Az első pillanattól kezdve, amikor láttam játszani, megszerettem őt, annyira különleges volt a játéka. Franz most már jobb helyen van, de ettől még nagyon fog hiányozni.”