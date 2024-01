Váratlan fordulat Gulácsi ügyében

Kétszeri vezetésről bukta el hazai rangadóját az RB Leipzig labdarúgócsapata. A győztes gólt a 91. percben bepréselő, Bundesliga-éllovas Leverkusen ellen megint nem volt a helyzet magaslatán Janis Blaswich, aki miatt Gulácsi Péternek a sérülése óta csak a kispad jut Lipcsében. Legalábbis egyelőre, mert a német kapus bizonytalankodása rövidesen meghozhatja a lehetőséget számára, hogy visszaszerezze korábbi betonbiztos helyét a kezdőcsapatban.

Egyre többet bakizik a posztriválisa: közeleg Gulácsi Péter ideje Lipcsében? Fotó: Twitter/rbleipzig

Óriási csalódottság lett úrrá a lipcseieken, hiszen az új évet két hazai vereséggel (előbb 0-1 az Eintracht Frankfurt, most pedig 2-3 a Bayer Leverkusen ellen) kezdte Marco Rose vezetőedző csapata. Az áhított bajnoki cím elérhetetlen messzeségbe került, tavalyi bronzérmesnek már az anyagi szempontból is fontos, Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik helye is veszélybe került. A Gulácsi mellett a lábadozó Orbán Willit is foglalkoztató Rose-csapat már csak jobb gólkülönbségével előzi meg a téli szünetben még hat pont távolságban tudott, ötödik Dortmundot. Az ősz végén kezdődött visszaesésben Blaswichnak is van szerepe, több meccsen is súlyos hibákat követett el.

Most a Leverkusen két, közvetlen közelről szerzett góljánál is felmerült a felelőssége. Több szakportál a csapata legrosszabbjának osztályozta.

A szögletekből kapott góloknál része volt a vereségben, mert nem uralta az ötöst

– értékelte Blaswich teljesítményét az RB Live.

– A szögleteknél jobban kell védekeznünk! Ilyen helyzetekből nem szabadna gólokat kapnunk. Ki fogjuk javítani a hibákat – sopánkodott a szurkolók egy része által már kikezdett edző. Talán a kezdőcsapat összetételére is utalva?

– Brutális érzés így kikapni. Nyerhettünk volna, erre saját magunkat vertük meg – dohogott David Raum balhátvéd, a leverkuseni szögleteknél elkövetett hibákra utalva.

– Két gólt kapni pontrúgás után, ez egyszerűen túl sok – hibáztatta szintén a lipcsei védekezést Christoph Baumgartner támadó középpályás.

A német válogatot keretbe is behívott korábbi harmadik számú kapus, Blaswich eddig előnyt élvezett a szeptemberre felépült, januárra pedig régi formáját is visszanyert Gulácsival szemben. Rose minapi szavai azonban már előrevetítették: ha egyelőre nem is változtatott a kapuban, tavasszal a korábbi magyar csapatkapitány is több lehetőségre számíthat.

Elismerte, hogy Gulácsi a januári edzőtáborban már a régi önmagát idézte, és luxusproblémát jelent: mintha két egyes számú kapusa lenne.

A Leverkusen elleni rangadó előtt a helyi sajtóban hangsúlyozták: továbbra is Blaswich az első számú kapus, a kezdőcsapatból korábban 7,5 évig kirobbanthatatlan magyar légiós legfeljebb a februári-márciusi sűrűbb meccsprogramban kaphat szerepet. Ugyanakkor azt is hozzátették az elemzők, hogy a futballban gyorsan változhatnak a tervek, formahanyatlás vagy netán sérülés felülírhatja az elképzeléseket. Márpedig Blaswich hibái és az utóbbi három meccsen szerzett egyetlen pont (még karácsony előtt 1-1 Brémában) lépésre kényszerítheti Rosét.

Az RB Leipzig a következő fordulóban, jövő szombaton Stuttgartban javíthat, majd újabb két Bundesliga-meccs (Union otthon, Augsburg idegenben) után, február 13-án BL-nyolcaddöntőn fogadja a Real Madridot.