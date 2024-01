Dárdai a betegségével sem törődik: a legnagyobb álma a tét

Az idei visszajutásról már nem is álmodozhat a német másodosztály 10. helyére visszacsúszott Hertha, de egy történelmi sikert még elérhetnek Dárdai Pál futballistái. Szerda este (20.45, tv: Sport1) a Német Kupa negyeddöntőjében az 1. FC Kaiserslautern lesz a berliniek vendége a már biztosan teltházas Olimpiai Stadionban. Ha a Dárdai-csapat túljut a 2. Bundesligában 14. riválisán, egyetlen lépésre kerül a hagyományosan az otthonában rendezett kupafinálétól.

Dárdai Pál betegen sem hagyja ki a Német Kupa negyeddöntőjét Fotó: Getty Images

A magyar edző álma válna valóra, ha immár 27 berlini éve során először nem a lelátóról, hanem a kispadról, szereplőként nézhetné a rangos trófeáért vívott mérkőzést. Ehhez képest, Dárdai számára most az is veszélybe került, hogy a ’Lautern ellen odaállhasson a Hertha kispadja elé. Influenza döntötte le a lábáról, ezért magyar pályaedzője, Bódog Tamás helyettesítette a hétfői sajtótájékoztatón is.

Bodog kritisiert "kindische" Hertha - Reese als Hoffnungsträger



Im Pokal-Viertelfinale trifft die Hertha auf Kaiserslautern. Co-Trainer Tamas Bodog vertrat den kranken Pal Dardai auf der Pressekonferenz und benannte die jüngsten Probleme.https://t.co/HRR2y2C33F — kicker Fussball (@kickDE) January 29, 2024

– Ne féljetek, jönni fog – mondta az újságíróknak az ötszörös magyar válogatott védőből lett edző Dárdairól.

Bódognak volt kitől ellesnie a szakmát Bódog Tamás itthon a Pécsi MSC-ben mostani főnökével, Dárdai Pállal, németországi légiósként, Ulmban a jelenlegi Bayern München-trénerrel, Thomas Tuchellel futballozott együtt; Mainzban pedig előbb a csapattársa, majd a játékosa is volt a most a Liverpoolt irányító Jürgen Kloppnak. Pályaedzőként a Mainznál, a Videotonnál, az RB Leipzignél és a Bröndbynél, szakvezetőként pedig a magyar NB I-ben Diósgyőrben, Kisvárdán és a Honvédnál dolgozott.

A Hertha esélyeit növeli, hogy másfél hónap után a nagy meccsen térhet vissza a csapat – sőt, sokak szerint az egész német másodosztály – legjobbja, Fabian Reese. A német válogatott Európa-bajnoki keretébe is pályázó balszélső december közepén fertőződött meg koronavírussal, majd annak szövődményéből (szívizomgyulladás) kellett gyógyulnia.

– Fabianról csak pozitívan tudok beszélni. Szuperfontos tagja a csapatunknak. Ha öt percet tud majd játszani, akkor öt percet, ha félórát, akkor félórát fog – jelezte Bódog, hogy mindenképpen pályára lép Reese, aki ősszel 19 tétmeccsen 7 góllal és 10 gólpasszal (ebből a kupasorozatban 3 mérkőzésen 3-3 góllal és gólpasszal) segítette a Herthát.

Visszatérve Dárdaira és a Német Kupára: családi vonásnak tűnik a nagy célkitűzés. Nemrég a magyar klubikon legkisebb fia, Dárdai Bence árulta el egy szurkolókkal folytatott kérdezz-felelek során, hogy ha választania kéne, inkább kupadöntőt játszana csapatával az Olimpiai Stadionban, minthogy visszajussanak a Bundesligába.

A Hertha 1977-ben és 1979-ben már szerepelt a Német Kupa akkor még hannoveri döntőjében, de előbb döntetlen (1-1) után megismételt meccsen az 1. FC Köln (0-1), majd a Fortuna Düsseldorf (0-1) múlta fölül. Mióta (1985-től) a berlini Olimpiai Stadion ad otthont a finálénak, a Hertha negyedosztályú tartalékcsapata került a legközelebb a trófea megszerzéséhez: 1993-ban, több mint 76 ezer néző előtt a Bayer Leverkusen győzte le 1-0-ra a házigazdák amatőrjeit.

Most nagy esély kínálkozik Dárdaiék előtt: a legjobb nyolc közé csak három élvonalbeli csapat (Leverkusen, Stuttgart, Mönchengladbach) jutott be, és a harmadvonalbeli Saarbrücken mellett a mezőny fele másodosztályú.