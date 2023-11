Elengedik az emberrablók Szoboszlai Dominik csapattársának apját

Luis Diaz édesanyja után az édesapja is kiszabadulhat az emberrablók karmai közül. A Liverpool tehetséges futballistájának szüleit Kolumbiában rabolták el néhány nappal ezelőtt, és azóta izgul értük a fél világ. Még maga Jürgen Klopp a csapat edzője is azt nyilatkozta, hogy amíg nem tudják biztonságban Diaz mind két rokonát, addig természetesen nem játszatja a támadóját, teret és időt biztosít neki, hogy feldolgozza a történteket. Most örömteli hírek érkeztek a dél-amerikai országból.

Luis Diaz és Szoboszlai Dominik jó barátságot ápol a csapaton belül /Fotó: AFP

A DailyStar számolt be róla, hogy napok óta fegyveres hajtóvadászat folyik az emberrabló banda után, amely magával vitte a focista apját. A kolumbiai katonaság, a rendőrséggel karöltve országos keresést hirdetett a bűnbanda után. Végül így találták meg Diaz édesanyját is, akit egy kocsiban hagytak hátra a banda tagjai menekülés közben.

A lap arról ír, hogy sikeresek voltak a tárgyalások az Ejerito de Liberacion Nacional (ELN) nevű kolumbiai terrorszervezettel, amely vissza fogja adni a Premier League sztárjának édesapját.

Amennyiben sikeres lesz az átadás, akkor van esély rá, hogy Luis Diaz visszatérhet egy hét után a pályára, a Luton elleni vasárnapi mérkőzésen.