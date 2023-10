Nemzeti dráma, szívszorító traumánkról beszél Szalai Attila

A német Bundesligában remekül szereplő (hat forduló után hatodik) TSG Hoffenheimben egyelőre sajnos ritkán jut szóhoz, de a klub hivatalos honlapján érdekes interjú jelent meg Szalai Attilával. A júliusban a török Fenerbahcétól 12,3 millió euróért (4,8 milliárd forint) igazolt védőt a magyarokkal kapcsolatos sztereotípiákkal szembesítették.

Válogatott védőnket, Szalai Attilát a magyarokkal kapcsolatos német sztereotípiákról kérdezték (Fotó: Árvai Károly / Nemzeti Sport)

„Még mindig nem dolgozták föl a berni csodát” – szegeztek neki egy kellemetlenebbnek tűnő felvetést is, utalva a verhetetlennek hitt Aranycsapat 1954-es világbajnoki döntőjére, amelyet Puskás Ferencék 3-2-re elveszítettek a csoportban még 8-3-ra lelépett nyugatnémetek ellen.

„Természetesen sajnálatos, hogy akkor nem nyertük meg a világbajnokságot. De ezt felülírja az öröm, hogy kis nemzetként egyáltalán bejutottunk a döntőbe. Ez egy óriási siker. Az a csapat az aranygenerációnk volt, 1952-ben olimpiát nyert és négy éven át veretlen volt. Büszkék vagyunk arra, hogy ilyen sikereket értünk el” – válaszolta a nemzeti traumáról Szalai Attila.

A 25 éves, 37-szeres magyar válogatott futballista elmondta többek között, hogy a gulyást valóban mindenki szereti (ő is, különösen a nagymamájáét), mint ahogy az erős, paprikás ételeket is (kivált NB I-es exfocista édesapja, idősb Szalai Attila, akinek fia szerint emiatt már elhaltak az ízlelőbimbói). Azzal sem tudott vitatkozni, hogy a magyar az egyik legbonyolultabb nyelv – ezt alátámasztják a mindenkori külföldi csapattársai véleményei. Nem ért viszont egyet azzal, hogy Magyarországon csak Budapestet érdemes megnézni (szerinte is a világ egyik legszebb városa, de azért akad bőven látnivaló vidéken is); és vitatta azt is, hogy a focin kívül csak a vízilabda érdekli a honi sportkedvelőket.

A Hoffenheimet korábban szintén szolgált egykori válogatottbeli csapattársáról, a visszavonult Szalai Ádámról a magyar futball történetének egyik legnagyobbjaként kérdezték Szalai Attilát.

„Ádám valóban legenda Magyarországon. Sokat tett a válogatottért és a magyar labdarúgásért. A kapitányunk volt és mindig, mindent beleadott. Büszke vagyok arra, hogy gyakran mellette lehettem a pályán, és hogy a barátomnak nevezhetem. És szerencsére most újra van egy Szalaija a TSG-nek” – mondta Szalai Attila a névrokonról, aki párját ritkító módon 12 éven át megállta a helyét a német topligában, 2010-től 2022-ig (a Hoffenheim mellett szerepelt két időszakban a Mainzban, illetve a Schalke és a Hannover csapatában is).