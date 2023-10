Sérült barátjának üzent a magyar válogatott hőse

Nyilván Styles is rengeteget dolgozik, de neki a bal lábában van több finomság, több extrát tud húzni a támadójátékban. A mai mérkőzésen is ez volt megbeszélve, hogyha olyan a szituáció akkor inkább ő menjen előre, én maradok biztosítani hátul, ezt összességében jól tudtuk kivitelezni, úgyhogy örülök, hogy be tudtuk húzni ezt a mérkőzést.