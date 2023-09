Marco Rossi a feleségéről beszélt, igazi szerelem az övék

Marco Rossi immáron több mint tíz éve él Magyarországon, bár az igazi otthona Nápolyban van. Felesége, Mariella sokszor kíséri el az olasz szakembert különböző programokra és utazik vele a két ország között. A kapitány idén ünnepelte 34. házassági évfordulóját gyönyörű feleségével, Mariellával, vagyis igazi szerelem az övék. Amikor megismerkedtek, Mariella húszéves volt, és egy utazási irodában dolgozott, nála vették mindig meg a repülőjegyüket a helyi futballcsapat, a Campania Puteolana játékosai, ahol akkoriban Marco Rossi is játszott. A találkozásból vacsora, majd házasság lett, azóta pedig példaértékűen nevelik fiukat, Simonét és lányukat, Gaiát.

Fotó: MARK_KISS

Marco Rossi sokszor beszél arról, hogy a legnagyobb ajándék számára a családjával töltött idő, hiszen szinte mind a négyen más-más városban élnek, bár Simone nyár óta Budapesten, az OSC-ben vízilabdázik. Amikor csak tehetik, mindig együtt vannak, és Mariella is igyekszik sokszor elkísérni a férjét különböző programokra vagy különleges alkalmakra. Nem volt ez másként a napokban sem, amikor a MOL Fresh Corner kávéit pörkölő üzembe látogattak el közösen, hogy szenvedélyes kávérajongóként megismerkedjenek egy kicsit a kávépörkölés titkaival is, és megkóstolják a MOL Fresh Cornerekbe érkező kétfajta új kávét, a Brazíliából származó, lágyabb ízvilágú 100% brazil arabicát, illetve az arabica testes aromájának és a robusta gazdag ízének egyesüléséből született arabica és robusta ötvözetet, azaz a Fresh Corner classic kávét.

Bertók Anita (balra) mellett középen Marco Rossi, és a kapitány felesége, Mariella – Fotó: MARK_KISS

„Sajnos kevés időt tudunk együtt tölteni a családommal, de a mai egy ilyen kivételes alkalom volt Mariellával, a feleségemmel. Ráadásul olyan érdekes dolgokat is megtudhattunk a kávéról és a kávépörkölésről, ami számomra is újdonságot jelentett, annak ellenére, hogy nagy kávérajongó vagyok. Természetesen a két új Fresh Corner kávét is megkóstoltam, mindkettő nagyon finom volt, de a Brazíliából származó 100% brazil arabica közelebb áll az ízlésemhez, mert nagyon aromás, krémes, így eszpresszónak tökéletes” – mondta el a kapitány a pörkölőüzem meglátogatása után.

Marco Rossi után a szurkolók is megízlelhetik a Fresh Corner classic kávét

Az olasz futballedző után a vásárlók is megkóstolhatják az új ízeket az ország bármelyik Fresh Cornerében szeptembertől. A két kávé egyébként abszolút a fogyasztók igényeire lett szabva, hiszen az íztesztelésbe hat országból több mint 2000 vásárló lett bevonva, hogy megtalálják a helyi kedvenceket. A tesztekből kiderült, hogy a Fresh Corner rajongói a kakaós, csokis, pörkölt mogyorós és karamellás ízeket kedvelik, amik az új kávékban is megjelennek. További jó hír az utazóknak, hogy Magyarországon kívül Csehországban, Szlovákiában és hamarosan Romániában is elérhetőek az új ízek a Fresh Corner hálózatában.