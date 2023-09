„Itthon minden meccsen nyerni kell” – ezt várja a Fraditól az EKL-ben a klublegenda

Története első Konferencialiga-szereplésére készül a Ferencváros, amely csütörtökön 18.45-kor (tv: M4 Sport) a Groupama Arénában a szerb Cukarickit fogadja. Az F csoportban a magyar és a belgrádi együttes mellett a belga Genk és az olasz Fiorentina szerepel, vagyis kőkemény négyes jött össze. Erről beszél a Fradi egykori kiváló hátvédje, a 76-szoros válogatott Bálint László.

Bálint László

„A sorsolás ismeretében ez egy nagyon erős csoport, akár az Európa-ligában is megfelelne. Személy szerint nem sokat tudok a csütörtöki ellenfélről, a Cukarickiről, de a Ferencváros új vezetőedzője, a szerb Dejan Sztankovics nyilván képben van, éppen ezért is előnyös, hogy ő lett a zöld-fehérek trénere. Sokkal inkább ismerem a másik két riválist, a Fiorentinát és a Genket, ellenük nagyon nehéz lesz megvalósítani a célt, a továbbjutást. Természetesen ha a Fradi szeretné valóra váltani az álmait, akkor hazai pályán a Cukarickit, a Genket és a Fiorentinát is le kell győznie, és idegenben valahol bravúr pontokra lenne szükség. Ebben a Ferencvárosban adott a minőség ehhez” – vélekedett Bálint a Metropolnak.